75.000 Charity-Euro bei "Art of Cart"-Rennen

Beim rasanten Promi-Rennen in der Ottakringer Brauerei gaben Stars aus Österreich und Deutschland Vollgas. Am Ende jubelte ein überraschendes Duo über den Sieg und eine riesige Spendensumme.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Drei Tage lang, von Donnerstag bis Samstag, wurde in der Ottakringer Brauerei beschleunigt und ehrgeizig um jede Kurve gekämpft. Das spannende Finale beim "RED BULL heart of cart Charity Celebrity Race" fand schließlich am Samstag statt. Am Ende hatten zwei Teilnehmer klar die Nase vorne: Autorennfahrer Niki Mayr-Melnhof und Ex-Mister-Austria Alexander Höfler drückten aufs Gaspedal und holten sich als Team den Sieg.

Überraschende Sieger des Rennens

Niki Mayr-Melnhof und Alexander Höfler © Andreas Tischler / Vienna Press

"Unverhofft kommt oft! Ich wusste nicht, dass ich mit so einem Kapazunder im Team sitze und war mega überrascht", freute sich Höfler. Auch sein Teamkollege Mayr-Melnhof war begeistert: "Es hat irre viel Spaß gemacht!" Er ergänzte zudem: "Es ist ein tolles Event, das über die Jahre großartig gewachsen ist und jedes Jahr Gutes tut. Danke dafür!"

Wahnsinn in der Brauerei

Georg Fechter und Carmen Knor © Andreas Tischler / Vienna Press

Gefahren wurde nämlich nicht auf einer gewöhnlichen Strecke, sondern mitten durch eine aktive Brauerei. "Ein bisserl Wahnsinn gehört dazu, sonst wäre es nur ein Event", zeigten sich Salinger und Poscharnig einig. Genau dieses Konzept ging voll auf. Der Moment auf der Strecke reichte weit über den reinen Zieleinlauf hinaus, denn insgesamt wurden beeindruckende 75.000 Euro für Wings for Life und die Rückenmarksforschung gesammelt. Jedes Überholmanöver hatte somit echten Impact.

Satansbratan und Alexander Maier © Andreas Tischler / Vienna Press

Deutsche Promis treffen auf Ehrgeiz

Andreas Ferner und Päm © Andreas Tischler / Vienna Press

Auf der Strecke waren auch viele prominente Gäste aus Deutschland vertreten. Mit Persönlichkeiten wie Guido Broscheit, Daniel Völz, Katharina Gerhardt, Yvonne Woelke, Nicole Belstler-Boettcher und Rennfahrer Sebastian Stahl wurde aus dem Rennen eine deutsch-österreichische Promi-Arena. Auch Kick-Boxerin Stella Hemetsberger, Kabarettist Andreas Ferner, Ex-Snowboarder Alex Maier und Ex-Skirennläuferin Lizz Görgl mischten das Feld ordentlich auf. Es war ein echter Showdown, bei dem die angereisten deutschen Stars schnell merkten, dass sie Österreich selten so kompromisslos und ehrgeizig erlebt haben.