Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Kopie von Amira Aly
© Getty Images

Wie bitte?

"Bin jetzt arm!" Amira Aly schockt mit Aussage

28.05.26, 11:43
Teilen

Auf Instagram schockte Amira mit dieser Aussage - das steckt dahinter.

Nach dem Dreh in Ägypten für eine neue Episode des TV-Dauerbrenners  "Das Traumschiff"  gönnt sich Amira eine Auszeit in Salzburg.

Mehr zum Thema

Entspannung und Ruhe wechseln sich dabei ab. So genoss sie schon einen Radausflug mit ihren Kids, es ging auch schon in den Salzburger Zoo. Auch die Salzburger Innenstadt wurde näher begutachtet.

© oe24

Sehr zur Freude von Weihnachts-Liebhaberin Amira gibt es dort sogar einen eigenen Shop nur für Christbaumanhänger. Was auch nicht fehlen durfte war ein Besuch im Geschäft der Konditorei "Fürst". Dort werden die legendären Mozartkugeln verkauft. 

Exquisite Köstlichkeit

Und die haben ihren Preis! Amira erwarb eine Geschenkbox mit 16 Stück der marzipanigen Pralinen - für 38,80 Euro. Ihr Fazit: "Bin jetzt arm" und man kann es ihr bei einem Stückpreis von wohlfeilen 2,37 nicht verdenken...

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen