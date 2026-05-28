"Bin jetzt arm!" Amira Aly schockt mit Aussage

Auf Instagram schockte Amira mit dieser Aussage - das steckt dahinter.

Nach dem Dreh in Ägypten für eine neue Episode des TV-Dauerbrenners "Das Traumschiff" gönnt sich Amira eine Auszeit in Salzburg.

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Entspannung und Ruhe wechseln sich dabei ab. So genoss sie schon einen Radausflug mit ihren Kids, es ging auch schon in den Salzburger Zoo. Auch die Salzburger Innenstadt wurde näher begutachtet.

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Sehr zur Freude von Weihnachts-Liebhaberin Amira gibt es dort sogar einen eigenen Shop nur für Christbaumanhänger. Was auch nicht fehlen durfte war ein Besuch im Geschäft der Konditorei "Fürst". Dort werden die legendären Mozartkugeln verkauft.

Exquisite Köstlichkeit

Und die haben ihren Preis! Amira erwarb eine Geschenkbox mit 16 Stück der marzipanigen Pralinen - für 38,80 Euro. Ihr Fazit: "Bin jetzt arm" und man kann es ihr bei einem Stückpreis von wohlfeilen 2,37 nicht verdenken...