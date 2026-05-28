Abenteuer im Alpenland

oe24.TV begab sich gemeinsam mit Moderatorin und Lifestyle-Expertin Martina Reuter auf eine außergewöhnliche Tour quer durch Österreich. Im Fokus standen Natur, Abenteuer und besondere Erlebnisse.

KTM Motohall/ Mattighofen. Technik, Motorsport und Motorradgeschichte hautnah erleben mit Audioguide oder Führung. © oe24

Unterwegs ist Reuter auf einem KTM-Motorrad, gefahren von einem Profi der Firma Bike-Butler. Zur Vorbereitung absolvierte das Team ein Fahrtechniktraining beim ARBÖ Salzburg in Straßwalchen. Ein Besuch der KTM Motohall (https://ktm-motohall.com/) in Mattighofen sorgte zusätzlich für die passende Einstimmung auf die Reise.

Achterbahn Zauberexpress im Fantasiana /Straßwalchen. © Fantasiana

Familienabenteuer am Berg und Freizeitpark

Erste große Station der Tour ist der Fantasiana Erlebnispark (erlebnispark.at) in Straßwalchen. Der familienfreundliche Park bietet mehr als 50 Attraktionen in acht Themenwelten. Besonders beliebt bei Familien ist das „Magische Dorf“ mit der Kinderachterbahn „Fridolin’s verrückter Zauberexpress“, die bereits ab 90 Zentimeter Körpergröße genutzt werden kann.

Gipfelglück. Mit der SchafbergBahn geht‘s in 35 Minuten auf 1.732 Meter. Oben angekommen wartet ein beeindruckender Panoramablick auf das Salzkammergut mit Wolfgangsee © Marco Riegler

Panorama. Weiter geht die Reise nach St. Wolfgang zur SchafbergBahn (5schaetze.at/de/schafbergbahn.html), der steilsten Zahnradbahn Österreichs. Bereits die moderne Talstation mit Museumsbereich, Café und Seeterrasse ist beeindruckend. Während der rund 35-minütigen Fahrt zum Gipfel auf 1.732 Metern Höhe eröffnen sich spektakuläre Ausblicke auf den Wolfgangsee und die umliegende Bergwelt.

Salzgeschichte trifft auf eine Ballonfahrt

Unter Tage. Ein weiterer Höhepunkt sind die Salzwelten Hallein (salzwelten.at). Das älteste Schaubergwerk der Welt vermittelt 2.600 Jahre Salzgeschichte auf spannende Weise. Besucher fahren mit der Grubenbahn in den Berg ein, erleben Bergmannsrutschen und eine Floßfahrt über den unterirdischen Salzsee.

© oe24

Abheben. Für besondere Perspektiven sorgt eine Ballonfahrt über das Salzkammergut mit der Balloon & Airship Company (freiheit.at). Nach dem gemeinsamen Aufbau hebt der Heißluftballon langsam ab und bietet beeindruckende Ausblicke auf Seen und Berge. Zum Abschluss erhalten die Teilnehmer eine traditionelle Ballonfahrertaufe.

Moderner Walderlebnispark in Gosau mit 73 Stationen. © oe24

Hoch hinaus: Klettern über den BaumwipfelnIm Herzen des Salzkammerguts setzt der Walderlebnispark (www.wep-gosau.at) in Gosau neue Maßstäbe für Kletterspaß in der Natur. Während der Mini-Kletterpark die Kleinsten spielerisch an Seile, Holz-Elemente und Balanceübungen heranführt, fordert der Niedrigseilparcours Mut und Teamgeist auf sicherem Terrain. Hoch hinaus geht es im spektakulären Hochseilpark: Zwischen drei und 18 Metern Höhe warten Wackelbrücken, Kletterelemente und knifflige Hindernisse. Ein besonderes Highlight ist die Jump Station mit freiem Sprung aus 17 Metern Höhe. Wer lieber fliegt, erlebt in den Flyer-Parcours rasante Seilrutschen durch die Baumwipfel.