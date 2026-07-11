Wo der Sommer Höhenluft hat

Urlaub hoch über dem Alltag Hohe Gipfel, familienfreundliche Wanderwege, Erlebniswelten und 325 Kilometer Bike-Strecken: Die Zillertal Arena verbindet Natur, Bewegung und Urlaubsspaß.

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Wo die Berge zum Abenteuer werden: Als die ersten Sonnenstrahlen über die Gipfel der Zillertaler Alpen ziehen, liegt ein besonderer Zauber über der Landschaft. Saftige Almwiesen leuchten im Morgenlicht, die Luft riecht nach Bergkräutern und aus den Tälern klingt das Läuten der Kuhglocken. Wer im Sommer in die Zillertal Arena reist, erlebt eine Region, die Naturerlebnis, Familienurlaub und sportliche Aktivitäten auf beeindruckende Weise miteinander verbindet. Die Zillertal Arena gilt als größtes Wander- und Freizeitgebiet im Zillertal und erstreckt sich von Zell am Ziller über Gerlos bis nach Königsleiten und Krimml. Während im Winter Skifahrer die Hänge bevölkern, verwandelt sich die Region in den warmen Monaten in ein Paradies für Wanderer, Radfahrer und Familien.

Wasserspass. Mit dem originellen Zapfenschuppenboot gleiten kleine und große Entdecker über den idyllischen Fichtensee. © Zillertal Arena

Urlaubsort in den Bergen

Mit vier Sommerbergbahnen erschließt die Zillertal Arena ihre alpine Erlebniswelt besonders komfortabel. Die Rosenalmbahn bringt Gäste von 580 auf 1.744 Meter Seehöhe und ist das Tor zur beliebten Fichtenwelt. Die Gerlossteinbahn führt zum Erlebnisberg Gerlosstein mit Almpromenade, Almspielplatz und Almflieger. Die Isskogelbahn eröffnet Wanderern und Bikern den Zugang zu den Höhen rund um Gerlos, während die Dorfbahn Königsleiten bis auf 2.200 Meter führt. Von den Bergstationen eröffnen sich beeindruckende Ausblicke auf die Gipfel des Nationalparks Hohe Tauern und die markanten Bergketten der Zillertaler Alpen. Die modernen Sommerbergbahnen machen viele Attraktionen der Region bequem erreichbar und sind damit ein wichtiger Baustein für einen entspannten Familienurlaub in den Bergen.

Wasserfälle und Themenwege

Rund um das Kreuzjoch führen aussichtsreiche Wanderwege durch die alpine Landschaft und eröffnen beeindruckende Blicke auf die Zillertaler Alpen. © Zillertal Arena

Wandern gehört zu den schönsten Möglichkeiten, die Region kennenzulernen. Die Auswahl reicht von gemütlichen Spazierwegen bis zu anspruchsvollen Bergtouren. Besonders beliebt sind die Themenwanderwege, die Naturerlebnis und Wissensvermittlung miteinander verbinden. Ein Höhepunkt ist der Jodelwanderweg in Königsleiten. Entlang mehrerer Stationen lernen Besucher traditionelle Jodler kennen und können diese direkt ausprobieren. Audiostationen unterstützen dabei, die verschiedenen Stimmen nachzusingen. Der Weg beginnt an der Bergstation der Dorfbahn und ist sogar mit Kinderwagen begehbar. Nicht weniger reizvoll präsentiert sich die Almpromenade am Gerlosstein. Auf dem rund einstündigen Themenweg vermitteln neun Stationen spannende Einblicke in Geschichte, Kultur und Brauchtum des Zillertals. Kinder erfahren auf spielerische Weise Wissenswertes über Tiere, Sagen und Traditionen der Region. Wer ein spektakuläres Naturschauspiel erleben möchte, besucht die Krimmler WasserWelten. Sie bilden den Ausgangspunkt zu den Krimmler Wasserfällen, die mit einer Fallhöhe von insgesamt 380 Metern zu den größten Wasserfällen Europas zählen. Das moderne Erlebniszentrum widmet sich dem Element Wasser mit interaktiven Ausstellungen, einem Wasserkino und zahlreichen Experimentierstationen.

© Zillertal Arena

Kinder entdecken ihre eigene Bergwelt

esonders Familien schätzen die Vielfalt der Angebote. Ein Paradebeispiel ist die Fichtenwelt auf der Rosenalm. Dort erwartet Besucher mit dem Fichtenschloss eine mehr als 5.000 Quadratmeter große Erlebnisanlage. Vier begehbare Türme, ein Baumwipfelweg, Wasser- und Sandspielbereiche sowie zahlreiche Kletter- und Spielstationen machen den Ausflug zu einem Abenteuer für die ganze Familie. Direkt daneben liegt der Fichtensee auf rund 1.700 Metern Höhe. Schwimmstege, Stand-up-Paddling, Bootsverleih und die flache Wichtelbucht für kleine Kinder sorgen für Abwechslung. Auch das Almparadies Gerlosstein begeistert Familien. Hier laden ein großer Almspielplatz, ein Streichelzoo mit Ponys, Ziegen, Hasen und Enten sowie zahlreiche Erlebnisstationen zum Verweilen ein. Besonders beliebt ist der Almflieger, der Gäste auf vier Strecken mit Geschwindigkeiten von bis zu 50 Stundenkilometern über die Almwiesen schweben lässt.

Biken. Abwechslungsreiche Trails und bestens ausgebaute Strecken erwarten Mountainbiker rund um den Isskogel bei Gerlos. © Zillertal Arena

Radfahren mit Aussicht

Nicht nur Wanderer kommen in der Zillertal Arena auf ihre Kosten. Das Bike-Angebot zählt zu den umfangreichsten der Alpen. Insgesamt stehen rund 325 Kilometer Bike-Strecken zur Verfügung. Drei Sommerbergbahnen transportieren Fahrräder bequem in die Höhe, dazu kommen 17 E-Bike-Ladestationen und rund 40 Einkehrmöglichkeiten entlang der Strecken. Für Familien empfiehlt sich der Zillertal Radweg. Die Strecke verläuft überwiegend eben durch den Talboden und verbindet Orte wie Strass, Fügen, Uderns und Kaltenbach. Sportlich ambitionierte Biker wählen die klassische Tour von Zell am Ziller über den Gerlosberg bis zur Kreuzwiesenalm und weiter Richtung Isskogel.

Zwischen Action und Erholung

Wer den Nervenkitzel sucht, findet ihn ebenfalls in der Region. Der Arena Coaster in Zell am Ziller zählt zu den beliebtesten Attraktionen. Die 1.450 Meter lange Sommerrodelbahn bietet Wellen, Steilkurven sowie einen 360- und einen 540-Grad-Kreisel. Die Fahrt dauert rund sieben Minuten und begeistert Kinder ebenso wie Erwachsene.

Klettersteig Riederklamm. Anspruchsvolle Passagen, spektakuläre Felsformationen und eindrucksvolle Tiefblicke. © Zillertal Arena

Zillertal entdecken: Die besten Tipps für Ihren unvergesslichen Urlaub

Hotel Bräu****/Zell am Ziller. Traditionsreiches Hotel mit über 500 Jahren Geschichte. Stilvolles Ambiente, großzügiger Garten-Spa-Bereich mit Pool. À-la-carte-Restaurant mit Tiroler Küche. 3N im DZ inkl Frühstück für 2 Pers. ab 694 Euro. www.hotel-braeu.at

Wöscherhof****s/Uderns. Modernes Hotel mit Fokus auf Wellness, Genuss und Aktivurlaub. Highlights sind der Sky-Infinity-Pool, die Nähe zum Golfplatz sowie ein umfangreiches Spa- und Aktivangebot. 3N im DZ "Oanfoch Dahuam" inkl. Frühstück für 2 Pers. ab 1.021 Euro. www.woescherhof.com

Klausnerhof****/Hintertux. Familiengeführtes Hotel mit Panorama-Spa samt Innen- und Außenpool. Regionale Genussküche. 1N im DZ Schiefer inkl. Verwöhnpension für 2 Pers. ab 295 Eur. www.klausnerhof.at

Hotel Magdalena****/Ried im Zillertal. Idyllisch gelegenes Wellness- und Hundehotel. mit Schwimmbad und Sauna. Genusswelt: 4-gängige Wahlmenüs. 1N in der Wellness Suite "Margareta" mit Privatsauna ab 673 Euro für 2 Pers. www.magdalena.at

HELD Hotel &Spa/Fügen. Exklusives Wellnesshotel mit großzügiger Spa-Landschaft, modernen Zimmern. 1N im DZ Hamberg inkl. Genuss-Verwöhnpension ab 501 Euro für 2 Pers. https://held.at/

Das Posthotel*****/Zell am Ziller. Luxuriöses adults-friendly Boutiquehotel und Mitglied der Small Luxury Hotels. Hochwertiges Wellnessangebot. 1N DZ Olperer inkl. Frühstück ab 295 Euro. www.dasposthotel.at/

Grenzenlose Freiheit. Tauchen Sie ein in die Bergwelt von Krimml und erleben Sie unvergessliche Bergerlebnisse. Alle Infos zum aktiven Sommerurlaub auf www.zillertalarena.com

Tipps to go

Almflieger Gerlosstein. Auf vier spektakulären Strecken mit bis zu 738 Metern Länge schwebt man mit rund 50 km/h über das Gebiet Gerlosstein. tägliche Touren um 10, 13.15 und 14.45 Uhr. www.zillertalarena.com Freizeitpark Zell am Ziller. Auf über 45.000 m² warten ein Abenteuer Minigolfplatz "Die Schätze des Zillertals", Badespaß im Erlebnisfreibad Zell am Ziller, Goldgräber-Spielplatz mit vielen spannenden Erlebnissen. www.zillertalarena.com