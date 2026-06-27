Alpiner Urlaub mit Panorama

Zwischen Hahnenkamm, Kitzbüheler Horn und Schwarzsee zeigt die Gamsstadt ihre grüne Seite. Wanderwege, Bergbahnen und alpine Genussmomente prägen den Sommer.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wenn der letzte Schnee geschmolzen ist und die Almwiesen in sattem Grün leuchten, beginnt in Kitzbühel jene Jahreszeit, die viele Einheimische längst als die schönste des Jahres bezeichnen. Die weltberühmte Wintersportmetropole verwandelt sich dann in eine Bühne für Wanderer, Naturliebhaber und Genießer. Statt Skikanten bestimmen Wanderschuhe das Bild, statt Rennläufern bevölkern Familien, Bergsportler und Ruhesuchende die sanften Grasberge der Kitzbüheler Alpen. Über 1.000 Kilometer Wanderwege durchziehen die Region und eröffnen unzählige Möglichkeiten, die Bergwelt individuell zu erleben.

Auf den Spuren der Streif

Dabei liegt der besondere Reiz Kitzbühels in seiner Vielseitigkeit. Historische Altstadt, alpine Landschaft und moderne Infrastruktur bilden eine Kombination, die in den Alpen ihresgleichen sucht. Wer durch die Gassen der Stadt flaniert, erreicht in wenigen Minuten die Talstationen der Bergbahnen und damit den direkten Zugang zu einer faszinierenden Bergwelt. Eine der bekanntesten Sommerwanderungen führt entlang der legendären Streif. Wo im Jänner die besten Skirennläufer der Welt um Hundertstelsekunden kämpfen, herrscht in den Sommermonaten eine beinahe meditative Ruhe. Die Route "Streif Live" verläuft über rund 7,7 Kilometer und knapp 1.000 Höhenmeter zwischen Zielgelände und Starthaus am Hahnenkamm. Entlang der Strecke erinnern Informationstafeln an spektakuläre Weltcup-Momente und machen die berühmte Rennstrecke aus einer völlig neuen Perspektive erlebbar. Wer den Aufstieg verkürzen möchte, nutzt die Hahnenkammbahn. Überhaupt spielen die Sommerbahnen in Kitzbühel eine zentrale Rolle. Sie bringen Wanderer bequem in höhere Lagen und eröffnen selbst weniger geübten Bergfreunden Zugang zu aussichtsreichen Wegen und Almen. Die ausgezeichneten Sommer-Bergbahnen rund um Hahnenkamm und Kitzbüheler Horn ermöglichen Bergerlebnisse ohne schweißtreibenden Aufstieg.

Mit dem E-Bike durch die Alpen.

Kitzbüheler Horn. Ob zu Fuß, mit dem Rad oder über die Panoramastraße – Besucher genießen grandiose Fernblicke. © Kitzbühel Tourismus

Längst hat sich Kitzbühel auch als Raddestination etabliert. Mehr als 800 Kilometer Rad- und Mountainbikewege führen durch die Region. Besonders gefragt sind E-Bikes, die selbst weniger trainierten Gästen ausgedehnte Touren ermöglichen. Gemütliche Strecken verlaufen durch die Täler und verbinden Kitzbühel mit den Nachbarorten Reith, Aurach oder Kirchberg. Ambitionierte Sportler finden dagegen anspruchsvolle Anstiege zu Almen und Berggasthöfen. Viele Hütten verfügen inzwischen über Ladestationen für E-Bikes und verbinden sportliche Aktivität mit regionaler Kulinarik.

Moorseen laden auf ein erfrischendes Bad ein. © Kitzbühel Tourismus

Erfrischung an heißen Sommertagen.

Wenn die Temperaturen steigen, bieten die Gewässer rund um Kitzbühel willkommene Abkühlung. Besonders bekannt ist der Schwarzsee, einer der wärmsten Moorseen Tirols. Umgeben von Wiesen und Wäldern lädt er zum Schwimmen, Stand-up-Paddeln oder einfach zum Entspannen am Ufer ein. Familien schätzen außerdem den Badesee Kirchberg mit seinen großzügigen Liegewiesen und Spielmöglichkeiten. Etwas ruhiger geht es am Gieringer Weiher zu, der inmitten einer idyllischen Landschaft liegt und sich hervorragend für einen entspannten Sommertag eignet. Ergänzt wird das Angebot durch Freibäder in der Region, die mit Kinderbereichen, Wasserrutschen und Sportmöglichkeiten ausgestattet sind.

Ferien für kleine Entdecker.

Kitzbühel versteht sich zunehmend als Familiendestination. Während der Sommermonate werden zahlreiche Programme speziell für Kinder angeboten. Geführte Naturerkundungen, Erlebniswanderungen, Kletterangebote und kreative Workshops ermöglichen es jungen Gästen, die Bergwelt spielerisch kennenzulernen. Viele Wanderwege sind kinderwagentauglich oder speziell auf Familien ausgerichtet. Spielplätze an Bergstationen und Rastplätze entlang der Wege sorgen dafür, dass auch längere Ausflüge kurzweilig bleiben. Für Eltern entsteht so die seltene Kombination aus Aktivurlaub und entspannter Familienzeit.

Tennis & Musik. Die spektakuläre Open-Air Bühne wird zur Kulisse für Spitzentennis und mitreißende Konzertabende. © Kitzbühel Tourismus

Coole Sommerveranstaltungen

Neben Natur und Bewegung prägen zahlreiche Veranstaltungen den Sommer in der Gamsstadt. Internationale Aufmerksamkeit genießt das Generali Open, das traditionsreiche ATP-Tennisturnier, das jedes Jahr Spitzensportler und Tennisfans nach Kitzbühel bringt. 2026 findet es von 18. bis 25. Juli statt und zählt erneut zu den sportlichen Höhepunkten des Sommers. Kulturelle Akzente setzt das Musikfestival Kitzbühel am 21. und 22. August. Andreas Gabalier und zahlreiche Gäste verwandeln das Tennisstadion in eine spektakuläre Open-Air-Bühne und sorgen für einen unvergesslichen Konzertabend unter freiem Himmel. Ebenso beliebt sind die Sommernächte "Pura Vida Kitzbühel", die von 2. Juli bis 27. August die Innenstadt mit Kulinarik, Musik, Kinderprogrammen und regionaler Kultur beleben.