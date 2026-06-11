In diesem Luxus-Hotel residieren unsere WM-Helden

Das österreichische Nationalteam hat das große Hotel-Los gezogen: Die Kicker logieren im Ritz-Carlton Bacara, genießen Luxus und Pazifik.

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Santa Barbara ist für mich der absolute Wunschort“, schwelgt ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick im Glück. Das Luxushotel The Ritz-Carlton Bacara erfüllt alles, was er sich vom Quartier der österreichischen Nationalmannschaft für die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko erhofft hat: kurze Wege zum Trainingsort an der University of California und zum Flughafen sowie die ruhige, naturnahe Lage am Ozean.

Ein Ort zum Wohlfühlen

Stellt man sich das perfekte Hotel in Kalifornien vor, könnte man leicht The Ritz-Carlton Bacara vor Augen haben: Gelegen auf einer malerischen Klippe bietet es eine traumhafte Aussicht auf den Pazifik auf der einen Seite und die Santa Ynez Mountains auf der anderen Seite. An idyllischen Stränden und entlang der Wanderwege kann man die beeindruckende Natur genießen. Im Hotel bieten Infinity-Pools und ein weitläufiges Spa Entspannung.

California Flair

© The Ritz-Carlton Bacara

Im klassischen Hacienda-Stil fügt das Hotel sich harmonisch in die üppige Küstenlandschaft ein, wirkt elegant, aber unaufgeregt. In den Zimmern und Suiten treffen mediterrane Einflüsse und der Charme von Santa Barbara zusammen. Warme Erdtöne schaffen ein behagliches Ambiente, Sandfarben lassen die Räume wirken wie eine Verlängerung der Küste. Aufwändige Stoffe und liebevolle Details wie spanische Fliesen unterstreichen sowohl die natürliche Schönheit als auch das kulturelle Erbe der Region und machen den Aufenthalt zu einem authentischen Erlebnis, das durch die köstliche Küche – mit Fokus auf regionale Spezialitäten – abgerundet wird.