Laut WM-Guru: Dieses Land holt sich den WM-Titel

Joachim Klement prognostizierte mit seinem Modell die vergangenen drei Fußballweltmeister immer richtig. Für die kommende WM hat er eine echte Überraschung als Sieger.

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Der Ökonom Joachim Klement gilt unter Fußball-Experten als echter WM-Guru. Eigentlich wollte er 2014 Prognosen von Ökonomen ad absurdum führen. Dabei entwarf er ein Modell für Fußball-Weltmeisterschaften. Seine Erwartung: Die Kalkulation kann keine echte Vorhersage treffen.

Doch er wurde eines Besseren belehrt. Gegenüber dem Fußballmagazin "11Freunde" meint Klement: "Ökonomen überschätzen sich permanent." Laut ihm glauben sie, dass sie Prognosen zu Themen aufstellen könnten, von denen sie keine Ahnung hätten, wie etwa Fußballergebnisse.

"Ich lag richtig"

Weil ihm diese Einstellung störte, entwickelte Klement sein Modell. Jedoch mit einem unerwarteten Effekt: "Doch dann ist der größte anzunehmende Unfall passiert: Ich lag richtig. Und dann lag ich wieder richtig. Und dann lag ich nochmal richtig."

Ein Einzelfall war das nicht. Er sagte mit seinem Modell den WM-Titel von Deutschland 2014, Frankreich 2018 und Argentinien 2022 richtig vorher. Das Modell basiert dabei auf vier wirtschaftlichen und sportlichen Faktoren. Klement nimmt dafür die Bevölkerungsgröße, den Wohlstand, das Klima und die FIFA-Weltrangliste.

Überraschungssieger

In einem Interview mit "Focus Online" verrät er: "Alle sozioökonomischen Faktoren werden zusammengenommen und geben ein Stärkeranking für jedes Team." Er fügt hinzu: "Wenn ich da aufhören würde, dann wäre das Ergebnis sehr einfach. Das aktuell stärkste Team, Frankreich, würde die Weltmeisterschaft gewinnen." Klement fügt die verschiedenen Faktoren hinzu und kommt auf einen klaren Sieger. Laut ihm holt die Niederlande dieses Jahr ihren ersten WM-Titel.

Zu "SBS News" meint Klement über das Ergebnis: "Ich war etwas überrascht, als mein Modell und die Simulationen ergaben, dass die Niederlande gewinnen würden." Laut der Simulation müssen sich die Niederländer über einen "sehr, sehr schwierigen Weg ins Finale" den Titel hart erarbeiten.

Klements Modell hat auch eine Prognose für Österreich. Dabei übersteht das ÖFB-Team die Gruppenphase, scheitert aber in der ersten K.O.-Runde an Europameister Spanien. Im Finale trifft die Niederlande auf Cristiano Ronaldo und Portugal.