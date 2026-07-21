Spanischer Pilot veräppelt Argentinien-Fans

Was für eine fiese Durchsage nach dem WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien.

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In einem Flugzeug mit zahlreichen argentinischen Passagieren spielte ein spanischer Pilot den Fans einen Streich – und löste damit zunächst grenzenlosen Jubel aus, bevor wenige Sekunden später Ernüchterung einkehrte. Das Video des Moments verbreitet sich derzeit rasant in den sozialen Netzwerken.

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Die Passagiere befanden sich während des Endspiels in der Luft und konnten den Ausgang der Partie nicht verfolgen. Nachdem Spanien die Verlängerung mit 1:0 für sich entschieden hatte, griff der Pilot zum Bordmikrofon und erklärte zunächst, das Finale sei hart umkämpft gewesen und nur eine Mannschaft könne Weltmeister werden. Anschließend sagte er: "Von hier aus möchten wir unseren argentinischen Landsleuten gratulieren."

Noch bevor der Satz beendet war, brach im Flugzeug frenetischer Jubel aus. Die Passagiere klatschten, sangen und feierten, weil sie glaubten, Argentinien habe den WM-Titel erfolgreich verteidigt. Wenige Augenblicke später folgte jedoch die Auflösung: "Spanien hat gewonnen." Die Euphorie verstummte schlagartig, im Flugzeug herrschte plötzlich absolute Stille.

Video geht viral

Das Video wurde auf TikTok veröffentlicht und innerhalb kurzer Zeit millionenfach angesehen. Der Nutzer, der den Clip hochgeladen hatte, kommentierte die Aktion mit den Worten: "Das macht man nicht – ich konnte danach nicht glauben, dass wir verloren hatten." Viele Nutzer bezeichneten den Scherz als amüsant, andere kritisierten ihn als geschmacklos – schließlich hatten die argentinischen Fans gerade eine schmerzhafte Finalniederlage verarbeitet.

Unklar ist bislang, mit welcher Fluggesellschaft die Maschine unterwegs war und auf welcher Strecke sie flog. Gerade diese Mischung aus Hoffnung, Missverständnis und bitterer Realität machte den kurzen Moment jedoch zu einem der meistdiskutierten viralen Videos rund um das WM-Finale.