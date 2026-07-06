"Ich bin ein Opfer!": Zara-Hose verursacht Unfälle

Derzeit sorgt eine bestimmte Hose von Zara auf TikTok für Aufregung. Damit fallen nämlich Frauen beim Gehen immer wieder hin.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Eine beliebte Hose von Zara sorgt aktuell in den sozialen Medien für viele Diskussionen. Dabei geht es nicht um ihr Aussehen. Zahlreiche Frauen berichten, dass sie mit der Hose gestürzt oder nur knapp einem Unfall entgangen sind. TikTokerin Stephanie (@stephaniesworld__) erklärt in einem Video aus dem Krankenhaus: "Ich bin ein Opfer dieser Hose."

Das Video wurde millionenfach angesehen. Sie erzählt, wie sie mit der weit geschnittenen Satinhose von Zara immer wieder stolperte. Die extra langen Hosenbeine geraten beim Gehen immer wieder unter die Schuhe. Stephanie scheint kein Einzelfall zu sein.

"Ich dachte, ich wäre die Einzige"

Unter dem Video berichten Nutzer von ähnlichen Erfahrungen. Eine Frau schreibt: "Ich dachte, ich wäre die Einzige." Eine weitere kommentiert: "Ich bin schon so oft damit hingefallen." Andere Nutzerinnen erzählen, dass sie auch beim Gehen auf den Stoff treten oder die Hosenbeine unter den Schuh rutschen. Ein Kommentar lautet: "Ich hätte mir fast den Knöchel gebrochen."

Dieser Tiktok Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Tiktok“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Mittlerweile dokumentieren Frauen auf TikTok, wie gefährlich die Hosen sind. Einige halten ihre Hosenbeine fest oder krempeln sie hoch, um nicht zu stolpern. Manche User fragen, wieso die Frauen nicht einfach die Hosenbeine kürzen.

Dank Missgeschick weltweiter Trend

In Österreich kostet die Zara-Hose 25,95 Euro und gehört zu den beliebtesten Modellen. Ausgerechnet der extra weite Schnitt macht sie zum Trendpiece. Jedoch ist die Hose eine Stolperfalle, insbesondere mit flachen Sneakern.

Dieser Tiktok Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Tiktok“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Derzeit ist unklar, ob die Hose tatsächlich gefährlicher als andere Wide-Leg-Modelle ist. Eines steht aber fest: Die Hose ist dank des Missgeschicks zum weltweiten TikTok-Trend geworden.