Mit diesem Trick kühlt das Auto sofort ab

Im Sommer werden Autos in der Sonne zu Glutofen. Mit einem einfachen physikalischen Trick kühlt der Fahrzeuginnenraum sofort ab, und das schneller als die Klimaanlage.

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Viele kennen im Sommer diese Probleme: Man findet keinen schattigen Parkplatz und muss sein Auto in der prallen Sonne abstellen. Beim Einsteigen schlägt einem eine Hitzewand entgegen. Im Innenraum können die Temperaturen auf über 60 Grad ansteigen, was gefährlich für die Gesundheit ist.

Aber: Mit einem einfachen Trick können Sie in Sekunden das Auto abkühlen. Und das ganz ohne Klimaanlage. Dabei wird ein Prinzip aus der Strömungslehre angewendet.

Einfacher Physik-Trick

Laut "chip.de" hat die Mathematik-Professorin Hannah Fry von der Universität Cambridge einen simplen und erfolgreichen Trick entwickelt. In ihrer Doktorarbeit schrieb sie über die Strömungslehre. Dieses Wissen nutzte die Professorin aus.

So kühlt man ganz einfach das Auto ab: Zuerst wird das Fenster hinten rechts geöffnet. Danach steigt man aus und öffnet und schließt die Fahrertür schnell mehrmals hintereinander.

Andere Tricks helfen auch

Dabei entsteht durch das schnelle Öffnen und Schließen der Tür ein Unterdruck im Auto. Dieser zieht die heiße Luft durch das offene Fenster nach draußen. Dasselbe Prinzip wird beim Querlüften in der Wohnung angewendet. Der Trick wirkt sofort und kühlt das Fahrzeug in wenigen Sekunden ab.

Ebenfalls kann bei vielen Autos mit Zentralverriegelung die Fenster automatisch heruntergefahren werden. Dafür drückt man länger die Öffnen-Taste am Schlüssel. Auch Sonnenschutzfolien oder eine Frostscheibenabdeckung auf der Windschutzscheibe helfen.

Bei einem geparkten Auto soll die Klimaanlage auf etwa 22 Grad eingestellt werden. Durch den großen Unterschied zur Außentemperatur belasten niedrigere Temperaturen den Kreislauf.