Reisepass in Alufolie: Das steckt dahinter

In den sozialen Medien kursiert ein kurioser Urlaubstipp. Dort wird geraten, dass man seinen Reisepass in Alufolie wickeln soll. Es soll vor einem angeblichen Datenklau per Funk schützen. Doch was steckt dahinter?

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Moderne Reisepässe haben einen RFID-Chip. Darauf sind alle persönlichen Daten und das Passfoto vom Besitzer gespeichert. Die Chips werden kontaktlos ausgelesen, wodurch einige befürchten, dass ihre Daten von Kriminellen am Flughafen oder auf Reisen heimlich gestohlen werden könnten. Aus diesem Grund empfehlen einige Nutzer, ihren Pass mit Alufolie einzuwickeln.

Jedoch können Sicherheitsexperten Entwarnung geben. Der Chip verfügt nur über eine sehr kleine Reichweite. Um die Passdaten mit einem Lesegerät zu stehlen, müssen die Kriminellen sehr nah an das Dokument herankommen. Zudem bieten mehrere Reisepasshüllen schon einen Schutz gegen derartigen Datenklau.

Spezielle Schutzhüllen für Reisepässe

Laut Experten bringt es fast nichts, den Reisepass in Alufolie einzuwickeln. Es bringt keinen zusätzlichen Schutz. Bei Kontrollen muss die Folie meistens entfernt werden. Zusätzlich kann durch Knicke und Reibung das Reisedokument beschädigt werden. Ein beschädigter Pass kann im schlimmsten Fall große Probleme bei Kontrollen bereiten.

Wer auf Nummer sicher gehen möchte, der kann spezielle RFID-Schutzhüllen kaufen. Diese können Pässe ohne Beschädigung schützen. Aber in den meisten Fällen reicht es, den Reisepass sicher aufzubewahren. Die höchste Sicherheit erhalten Sie, wenn Sie darauf achten, wie und wo Sie Ihre Passkopie versenden und speichern.