Neuer Croissant-Trend sorgt für Ekel online

Eine Bäckerei in Pattaya, Thailand, sorgt mit ihrer neuen Kreation für viel Aufregung online. Eine "besondere Zutat" sieht aus wie Haare.

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In den vergangenen Jahren sorgten viele Food-Trends in den sozialen Medien für Aufsehen. Jedoch bereitet eine Bäckerei mit einer neuen Füllung für Croissants Schock und Entsetzen bei den Online-Nutzern, wie "Merkur.de" berichtet.

Sie verkaufen nämlich "haarige Croissants". Das Café Sai Waan Break House ist eigentlich eine professionelle Bäckerei. Geleitet wird sie von einem ausgebildeten Konditor, der zusätzlich als Ausbilder und Berater bei anderen Bäckereien in Pattaya arbeitet. Seine Croissants in seinem Café schauen weniger schmackhaft aus. Die Füllung schaut wie menschliche Haare aus. Tatsächlich bedeutet der Name des Desserts, "Mor Aoi Croissant", in etwa übersetzt "Schamhaar-Croissant".

Nutzer rätseln über Zutat

Das Rezept hinter dem "haarigen Croissant" ist streng geheim. Doch einige Online-Nutzer haben eine Vermutung, welche Zutat hier verwendet wird. Die meisten glauben, dass es sich um sehr dünn geriebenes Seegras handelt. In manchen asiatischen Küchen wird es dazu verwendet, in süßen Gerichten eine salzige Note zu bringen. Zusätzlich würde die filigrane Textur des Seegrases für die gewöhnungsbedürftige Optik sorgen.

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Auf Social Media reagieren die Nutzer auf das besondere Dessert sehr gespalten. Einige finden das Gericht interessant, andere machen Witze über die ausgefallene Idee. Manche finden es nur ekelig. Die Seegras-Erklärung stößt dabei in den meisten Fällen auf taube Ohren.

Wer das Croissant einmal probieren möchte, kann das für nur etwa 1,80 Euro (65 bis 70 Baht) tun. Das haarige Dessert hat sich für die Bäckerei schon ausgezahlt. Eigentlich war das Croissant ein Scherz, den ein Kunde für seinen Freund bestellt hatte. Jedoch ist das Gebäck nach dem viralen Erfolg ein fester Teil des Angebotes der Bäckerei.