Entwickler baut KI-Laser gegen Mücken

Mit dem Sommer kommt auch die Mückenplage. Ein Entwickler will nun diese mit einem KI-Laser-System beseitigen. Dieses erkennt, verfolgt und schaltet automatisch die Mücken aus.

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Der Roboterentwickler Steven Cheng hatte keine Lust mehr auf Mücken und deren Stiche. Er entwickelte ein System, das mithilfe künstlicher Intelligenz, Kameratechnik und eines Lasers kombiniert wird, um Jagd auf Mücken zu machen. Den Prototyp präsentierte Cheng auf X.

Laut eigenen Angaben arbeitete er rund vier Monate lang an der Maschine. In dieser Zeit sammelte er unzählige Bilder und trainierte eine KI darauf, um die Mücken in Echtzeit zu erkennen. Das System identifiziert nicht nur das Insekt. Es verfolgt die Flugbewegung der Mücke und nimmt sie möglichst präzise ins Visier.

Kamera erkennt sogar Menschen

Der wichtigste Teil der Konstruktion ist die sogenannte Computer-Vision-Technologie. Eine Kamera analysiert stetig die Umgebung. Sie erkennt sogar kleine, schnell fliegende Objekte. Wenn eine Mücke erkannt wird, richtet das auf Rädern fahrende System den Laser auf das Ziel aus und verfolgt die Flugbahn. Wie der Entwickler angibt, soll der Laser die Mücke innerhalb kürzester Zeit ausschalten. Das komplette System funktioniert nach dem Start weitgehend autonom.

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Cheng hat aus Sicherheitsgründen mehrere Mechanismen eingebaut. Das System verfügt nicht nur über eine Zielkamera, sondern auch über eine Weitwinkelkamera. Die überwacht permanent die Umgebung. Sie kontrolliert, ob sich Menschen oder leicht brennbare Gegenstände im Wirkungsbereich des Lasers befinden. Wenn eine Person oder ein Gegenstand erkannt wird, dann wird der Laser automatisch deaktiviert. Wie der Entwickler angibt, ist dieses Sicherheitssystem ein wichtiger Teil des Projekts.

Wann der KI-Mückenjäger im Handel erhältlich ist, ist derzeit offen. Derzeit ist das Projekt nur ein Experiment. Bisher gibt es keine Hinweise auf eine Serienproduktion oder einen Verkauf.