Diese Turbo-Spinne ist so schnell wie du

Die australischen Riesenkrabbenspinnen sind der Albtraum für alle Betroffenen von Arachnophobie. Die Spinne rennt mit einer Geschwindigkeit von 13 km/h.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Spinnen können nicht schnell krabbeln, sondern können auch sehr schnell laufen. Laut einer aktuellen Untersuchung ist die australische Riesenkrabbenspinne, auch genannt Australian Jungle Huntsman Spider, die schnellste von insgesamt 258 untersuchten Spinnenarten. Sie erreicht beinahe 13 km/h Spitzengeschwindigkeit und ist damit schneller als der bisherige Rekordhalter, die marokkanische Flick-Flack-Spinne. Zusätzlich liefert die Studie ganz neue Erkenntnisse über die Laufgeschwindigkeit von Spinnen und die Merkmale von den schnellsten Tieren.

Ein Forschungsteam des Imperial College London und der Universität Greifswald unter Leitung von Erstautor Shreyas Kuchibhotla ermittelte die Rekord-Spinne. Zahlreiche Medien gaben dem Tier den Titel "schnellste Spinne der Welt". Die Forscher sind mit der Formulierung vorsichtiger. Sie betonen, dass Heteropoda jugulans in ihrem Datensatz mit der höchsten Geschwindigkeit gemessen wurde.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Für ihre Studie haben die Forscher der Universität Greifswald und des Imperial College London die größte Datensammlung zur Fortbewegung von Spinnen zusammengetragen. Die Analyse beinhaltet Informationen zu 258 Arten aus 64 der derzeit bekannten 139 Spinnenfamilien. Der Großteil der Daten hat das Team selbst ermittelt. 236 Tiere aus 162 Arten wurden direkt vermessen. Die Messwerte von weiteren 96 Arten waren schon davor veröffentlicht.

Überraschendes Ergebnis

Die Studie liefert dabei ein überraschendes Ergebnis. Die größeren Spinnen sind im Durchschnitt tatsächlich schneller als die kleineren Artgenossen. Jedoch ist dafür nicht nur die Körpergröße verantwortlich.

Bei Geschwindigkeit hat die relative Beinlänge den größten Einfluss. Spinnen mit besonders langen Beinen erreichten eine deutlich höhere Geschwindigkeit als ähnlich große Arten mit kürzeren Beinen. Ob die Beine eher schlank oder kräftig gebaut waren, spielte dagegen kaum eine Rolle.

Personen mit Arachnophobie müssen sich bei der australischen Riesenkrabbenspinne keine Sorge machen. Die Spinne benutzt ihre Geschwindigkeit hauptsächlich bei der Jagd und zur Flucht. Sie wollen keine Menschen beim Joggen einholen.