Katze tippt Sie mit der Pfote an: Das steckt dahinter

Katzen kommunizieren auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen. Dafür müssen sie keine Laute machen. Gerne tippen die Stubentiger ihre Besitzer mit der Pfote an. Doch welche Bedeutung hat diese Geste?

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Katzen können auf unterschiedlichen Arten und Weisen mit ihren Besitzern kommunizieren. Mit dem Miauen oder Umherstreifen möchten die Tiere etwas signalisieren. Vielleicht wollen sie gefüttert werden oder beschäftigt werden. Wenn aber darauf keine Reaktion kommt, tippen sie gerne ihre Besitzer an. Jedoch hat das Antippen auch eine andere Bedeutung.

In der Nacht nutzen einige Katzen die Geste, um ihre Halter nachts zu wecken. Aber hinter dem leichten Klaps steckt mehr, so das Online-Portal "landtiere.de". Laut ihnen ist der Pfoteneinsatz ebenfalls ein Zeichen für den Wunsch nach gemeinsamer Aktivität. Wenn etwa die Katze mit ausgestreckter Pfote nach einem Spielzeug oder direkt nach dem Menschen greift, will das Tier zum Mitmachen einladen.

Unterschiedliche Bedeutung

Zusätzlich kann die Geste ein Ausdruck von Zuneigung sein. In entspannten Momenten wollen manche Katzen damit eine Streicheleinheit einfordern. Der Stubentiger drückt in diesen Fällen ihr Vertrauen und Nähe aus.

Katzen können viel lernen. Sie bemerken, wenn ein bestimmtes Verhalten zum gewünschten Ergebnis führt. Diese werden dann wiederholt. Führt das Antippen zu regelmäßigen Reaktionen, etwa mit Futter, Spiel oder Aufmerksamkeit, wird die Geste mit einem Erfolg verbunden und gezielt gegen Menschen eingesetzt.

Um die Bedeutung der Geste klar zu definieren, muss der Zusammenhang analysiert werden. War es zuvor ruhig? Ist die Fütterung gerade vorbei? Wurde bereits gespielt oder gekuschelt? Je nach Situation hat das Antippen eine andere Bedeutung.