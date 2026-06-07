Einsame Insel mit Hütte wird versteigert

Diese Insel ist ein Traum für einige Menschen: Mullagrach Island! Auf der kleinen Insel hat man keine Nachbarn, keinen Verkehr und keinen Stress. Es gibt sogar eine Hütte.

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Am 9. Juni kommt beim Maklerhaus Savills eine knapp 36 Hektar große Insel unter den Hammer. Der Richtpreis klingt angenehm. Umgerechnet 405.000 Euro soll die einsame Insel kosten. Somit ist das Eiland günstiger als ein durchschnittliches Haus im Großteil des Vereinigten Königreichs.

Mit der Mullagrach Island bekommt man die Abgeschiedenheit der schottischen Highlands. Es gibt keinen Straßenlärm, sondern nur das ewige Rauschen des Atlantiks. Die Insel ist Teil des Biosphärenreservats Wester Ross, Schottlands erstem UNESCO-Geopark. Somit beheimatet Mullagrach zahlreiche Seevögel. Vor der Küste schwimmen Seehunde, Delfine und Otter. Von den felsigen Stränden kann man mit etwas Glück auch Zwergwale beobachten.

Hütte 2014 erbaut

Um die Natur zu genießen, gibt es mitten auf der Insel eine kleine Holzhütte. Das Dach ist mit Heidekraut bewachsen und fügt sich problemlos in die Landschaft. Ein Londoner Rechtsanwalt und seine Frau kauften Mullagrach. Sie wollten die Tier- und Pflanzenwelt auf der Insel schützen und verbessern.

Die Hütte von innen © Savills Auctions

Die Hütte wurde 2014 erbaut. Das Häuschen beinhaltet Küche, Essbereich, zwei Schlafkojen und Holzofen. Zusätzlich gibt es Solarpaneele, einen Regenwasserspeicher und ein Kompostklo. Nur eines fehlt: Trinkwasser. Dieses müssen die Bewohner selbst mitbringen. Die Ausstattung bleibt in der Hütte.

Anreise per Helikopter

Mhairi Archibald, die stellvertretende Direktorin von Savills, erklärt gegenüber der "Bild": "Wir beobachten eine starke Nachfrage nach außergewöhnlichen Auktionsobjekten. Privatinseln üben oft eine besondere Faszination aus. Aufgrund ihrer Größe, Lage und der sofort nutzbaren Unterkunft erwarten wir beim Verkauf von Mullagrach bereits im Vorfeld der Auktion großes Interesse."

Mullagrach © Savills Auction

Doch wie kommt der neue Besitzer auf die Insel? Eine Möglichkeit ist per Boot, womit man 35 Minuten vom Festland braucht. Die zwei Seemeilen von Old Dornie werden an Bord der lokalen Fischerboote geschippert. Komfortabler sind die Reisen mit der Fähre vom 15 Seemeilen entfernten Ullapool. Wer seine Fahrt etwas exklusiver haben will, kann auch mit einem Helikopter anreisen.