Robotaxi liefert betrunkene Jugendliche an Polizei aus

Die beiden 15-Jährigen waren alkoholisiert und schossen mit Spielzeuggewehren aus dem Fenster.

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Zwei Teenager wollten ihre Sommerferien in der kalifornischen Stadt San Mateo etwas aufregender machen. Sie unternahmen mit einem Robotaxi Waymo eine Spritztour.

Die beiden 15-Jährigen sollen dabei Alkohol getrunken haben. Laut Polizeiberichten haben sie auch mit Spielzeuggewehren um sich geschossen. Doch dem Robotaxi hat dieses Verhalten keine Freude bereitet.

Robotaxi liefert Jugendliche an Polizei ab

Demnach hatte Waymo das Verhalten der Jugendlichen registriert und die Polizei verständigt. Das Robotaxi lieferte die beiden direkt an die Beamten ab. Diese haben eine "Hochrisiko-Verkehrskontrolle" mit echten Waffen erwartet und waren deshalb selber schwer bewaffnet. Auch ein Polizeihund war im Einsatz.

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Im Nachhinein stellte sich heraus, dass es sich um Minderjährige gehandelt hat und keine große Gefahr bestanden habe. Auf Facebook schreibt das San Mateo Police Department: "Also das Waymo war vielleicht die klügste Idee, denn unter Alkoholeinfluss zu fahren hätte das Ganze noch viel schlimmer gemacht."