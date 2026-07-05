Echtes Dino-Skelett kommt unter den Hammer

Der Tyrannosaurus rex "Gus" ist 67 Millionen Jahre alt, fast zwölf Meter lang und mindestens 19 Millionen Dollar wert. Das echte Urzeit-Monster kommt am 14. Juli bei Sotheby’s unter den Hammer.

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Zu seiner Lebenszeit war "Gus" ein gewöhnlicher Dinosaurier. Der Fleischfresser lebte zur späten Kreidezeit vor rund 67 Millionen Jahren im Gebiet des heutigen Bundesstaates South Dakota (USA). Er zählt mit knapp zwölf Metern Länge und fast vier Metern Höhe zu den Größten seiner Art. Allein sein Oberschenkel ist größer als der des berühmten T. rex "Stan". Dieser wurde 2020 für rund 32 Mio. Dollar versteigert, wie die "Bild" berichtet.

Der Erhaltungszustand des Skeletts ist beeindruckend. Das Skelett besitzt 183 fossile Knochen und zählt somit zu den komplettesten Tyrannosaurus-Funden überhaupt. Selbst die seltenen Skelettteile sind erhalten geblieben. Vor allem hat der besonders gut erhaltene Schädel den Experten angetan. Zudem erzählen die Knochen von "Gus" eine Geschichte voller Kämpfe und Gefahren. Forscher haben an Schädel und Kiefer Spuren von alten Bissverletzungen gefunden. Zusätzlich entdeckten sie verheilte Knochenbrüche.

© APA/AFP/TIMOTHY A. CLARY

Gut erhaltenes Skelett

"Gus" war Jahrmillionen unter der Erde vergraben. Paläontologen haben das riesige Skelett erst zwischen 2021 und 2023 auf einer Ranch in South Dakota ausgegraben worden. Der Namen hat der Dino vom Farmer Gary "Gus" Licking erhalten. Auf dessen Land wurde das Skelett entdeckt. Jedoch erlebt sein Namensvetter die Versteigerung nicht mehr. Licking starb schon 2022.

© APA/AFP/TIMOTHY A. CLARY

"Gus" wurde extra für Auktion dramatisch in Szene gesetzt. Dank einem Spezialgerüst steht der Dinosaurier in Angriffshaltung. Der Kopf ist leicht gedreht, das Maul weit aufgerissen und die gigantischen Zähne sind gut sichtbar. In seinem Inserat schreibt Sotheby’s: "Das Exemplar wurde nach höchsten Standards sorgfältig präpariert, um die natürliche Schönheit der Fossilien hervorzuheben."

Die Versteigerung steigt am 14. Juli. Die Auktion beginnt mit mindestens 19 Millionen Dollar. Der Glückliche wird für "Gus" sicher sehr viel Platz brauchen.