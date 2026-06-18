"Barbarisch"
Bus-Drama in Italien: Fahrgast bis Lenker Stück von Ohr ab
In den Morgenstunden des vergangenen Samstags eskalierte an einer Haltestelle in Bologna ein zunächst harmlos wirkender Zwischenfall völlig. Ein Buslenker hatte seinen Wagen wenige Meter hinter der vorgesehenen Halteposition gestoppt und dabei offenbar einen zusteigenden Fahrgast verärgert.
Der Angreifer dürfte den Busfahrer zunächst bespuckt haben. Als der Lenker daraufhin die Fahrerkabine verließ und auf den Gast zuging, kam es zu einer heftigen Rangelei. Dabei biss der Fahrgast seinem Opfer ins Ohr und riss laut der Tageszeitung La Repubblica sogar ein Stück davon ab.
Der verletzte Fahrer musste medizinisch versorgt werden. Die Ermittler sicherten die Aufnahmen der Überwachungskameras im Bus, um den Täter ausfindig zu machen. Die Stadt Bologna sprach von einer "barbarischen" Gewalttat und stellte sich demonstrativ hinter den Busfahrer. Die Empörung ist auch bei den Gewerkschaften groß. Als Reaktion auf den Angriff wurde ein achtstündiger Warnstreik angekündigt.
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