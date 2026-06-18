Bus-Drama in Italien: Fahrgast bis Lenker Stück von Ohr ab

Ein brutaler Angriff auf einen Busfahrer sorgt in Italien für Entsetzen und legt sogar Teile des öffentlichen Verkehrs lahm.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

In den Morgenstunden des vergangenen Samstags eskalierte an einer Haltestelle in Bologna ein zunächst harmlos wirkender Zwischenfall völlig. Ein Buslenker hatte seinen Wagen wenige Meter hinter der vorgesehenen Halteposition gestoppt und dabei offenbar einen zusteigenden Fahrgast verärgert.

Der Angreifer dürfte den Busfahrer zunächst bespuckt haben. Als der Lenker daraufhin die Fahrerkabine verließ und auf den Gast zuging, kam es zu einer heftigen Rangelei. Dabei biss der Fahrgast seinem Opfer ins Ohr und riss laut der Tageszeitung La Repubblica sogar ein Stück davon ab.

Der verletzte Fahrer musste medizinisch versorgt werden. Die Ermittler sicherten die Aufnahmen der Überwachungskameras im Bus, um den Täter ausfindig zu machen. Die Stadt Bologna sprach von einer "barbarischen" Gewalttat und stellte sich demonstrativ hinter den Busfahrer. Die Empörung ist auch bei den Gewerkschaften groß. Als Reaktion auf den Angriff wurde ein achtstündiger Warnstreik angekündigt.

Dieser Facebook Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Facebook“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .