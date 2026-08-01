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Vor Portugal

Vier Meter langer Hai kreist um Boot von Touristen

Eine Hai-Flosse ragt aus dem Wasser und sorgt für Unruhe bei Touristen.
© Instagram/oceanadventures.pt
Vor der portugiesischen Küste sorgte ein riesiger Hai für Aufsehen. Nahe dem beliebten Surfer-Hotspot Nazaré kreiste ein rund vier Meter langes Tier um ein Boot und wurde dabei gefilmt.
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Am Donnerstag, den 23. Juli, erlebten Touristen vor der Küste Portugals eine unheimliche Begegnung, wie der portugiesische Sender "SIC Notícias" berichtet: Etwa zwei Seemeilen vom Festland entfernt – genau zwischen São Martinho do Porto und dem für seine gigantischen Wellen und Surfer weltbekannten Nazaré – tauchte plötzlich die markante Flosse eines drei bis vier Meter langen Hais auf. Der Tourenanbieter "Ocean Adventures" teilte ein Video des Vorfalls auf Instagram, das rasch viral ging.

Keine Gefahr für Passagiere

In den Aufnahmen ist zu sehen, wie der riesige Raubfisch knapp unter der Wasseroberfläche schwimmt und das Boot kurzzeitig neugierig umkreist. Trotz der beeindruckenden Größe gab es laut dem Anbieter jedoch keinen Grund zur Panik: Man habe sich zu keinem Zeitpunkt bedroht gefühlt. Das Tier habe ein sehr ruhiges Verhalten an den Tag gelegt, bevor es schließlich wieder in den tieferen Gewässern verschwand.

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War es ein Weißer Hai?

Um welche Hai-Art es sich genau handelte, ist offiziell nicht bestätigt. Touren-Betreiber Nuno Santos vermutet gegenüber dem Sender "SIC Notícias" jedoch einen Weißen Hai, da das Tier einen auffällig weißen Bauchbereich aufgewiesen habe. Zwar ist bekannt, dass Weiße Haie auf der Suche nach Beute und idealen Wassertemperaturen enorme Distanzen über die Ozeane zurücklegen und gelegentlich im Mittelmeer oder Nordatlantik auftauchen. Eine Sichtung derart nah am portugiesischen Festland gilt allerdings als absolute Seltenheit.

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