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Noch keine Rückkehr

Waldbrand nahe Bordeaux "unter Kontrolle"

Verbrannte Landschaft mit verkohlten Bäumen nach einem Waldbrand unter klarem Himmel.
© APA/AFP/CLEMENT MAHOUDEAU
Der massive Waldbrand in der französischen Gironde im Südwesten des Landes ist der französischen Regierung zufolge eingedämmt.
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Der größte Waldbrand in Frankreich seit 1949 sei "unter Kontrolle, er breitet sich nicht mehr aus", sagte Innenminister Laurent Nuñez bei einer Pressekonferenz am Samstag. Das Feuer war vor mehr als einer Woche in einem Kiefernwald nahe der Stadt Bordeaux ausgebrochen.

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Es gebe jedoch noch "aktive Zonen" des Brandes, führte Nuñez aus. In manchen Teilen des Gebiets sei deshalb die Rückkehr aller Evakuierten noch nicht möglich.

Der Brand bei Bordeaux hat in den vergangenen Tagen 42.000 Hektar Fläche verwüstet, rund 220.000 Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Auch in Spanien wüteten mehrere verheerende Waldbrände.

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