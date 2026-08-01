Sprengstoff-Lkw explodiert vor Polizeiwache – 11 Verletzte

Ein mit Sprengsätzen ausgerüsteter Lkw detonierte vor einer Polizeiwache in der ostkolumbianischen Stadt Cucutá. Auf die Täter sind 28.000 Euro Kopfgeld ausgesetzt.

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Sechs Tage vor der Vereidigung des neuen kolumbianischen Präsidenten Abelardo de la Espriella sind in dem südamerikanischen Land bei einem Sprengstoffanschlag mindestens elf Menschen verletzt worden. Ein mit Sprengsätzen ausgerüsteter Lkw detonierte am Samstag vor einer Polizeiwache in der ostkolumbianischen Stadt Cucutá nahe der Grenze zu Venezuela, wie die Behörden mitteilten.

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Bei den Verletzten handelte es sich um acht Polizisten und drei Zivilisten, wie der Sicherheitsminister der Region Norte de Santander, George Quintero, bekannt gab. Zu dem Anschlag bekannte sich zunächst niemand. Die Behörden schrieben eine Belohnung von umgerechnet rund 28.000 Euro für Hinweise zur Ergreifung der Täter aus. De la Espriella verurteilte den "feigen terroristischen Angriff". Der Anschlag werde nicht "die Entschlossenheit der Kolumbianer brechen, in Frieden und Sicherheit zu leben", erklärte der künftige Staatschef im Onlinedienst X.

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Die Vereidigung des ultrarechten Politikers soll am Freitag unter massiven Sicherheitsvorkehrungen in der Stadt Cali stattfinden. Die Zeremonie soll durch rund 11.000 Soldaten und Polizisten abgesichert werden. Normalerweise wird der kolumbianische Staatschef in der Hauptstadt Bogotá in sein Amt eingeführt. Auf Wunsch De la Espriellas findet die Zeremonie in Cali statt, das in einer von Gewalt durch Drogenbanden und Guerilleros geplagten Region liegt.

Police officers inspect the wreckage of a truck after a car bomb detonated near a police station in Cucuta, Colombia, on August 1, 2026. At least 11 people were injured in a truck bomb explosion on August 1 in the Colombian city of Cucuta, near the border with Venezuela, six days before the inauguration of President-elect Abelardo de la Espriella, local authorities reported. (Photo by Schneyder Mendoza / AFP) © APA/AFP/SCHNEYDER MENDOZA

De la Espriella tritt die Nachfolge von Gustavo Petro an, der der erste linksgerichtete Präsident in der Geschichte des südamerikanischen Landes war. Der Politik-Neuling wird von US-Präsident Donald Trump unterstützt und steht für einen scharfen Rechtskurs.

De la Espriella will bewaffnete Gruppen mit militärischer Gewalt bekämpfen und Mega-Gefängnisse errichten. Petro, ein ehemaliger Guerillero, setzte hingegen in seiner vierjährigen Amtszeit auf den Dialog mit bewaffneten Gruppierungen, blieb damit aber weitgehend erfolglos.