Jordans erstes Bulls-Trikot erzielt 4,2 Millionen Dollar

Ein von Michael Jordan in seinem ersten Jahr bei den Chicago Bulls getragenes Trikot wurde für 4,2 Millionen Dollar versteigert. Ein anonymer Sammler gewann die Auktion.

Ein Stück Basketballgeschichte hat einen neuen Besitzer gefunden: Ein Trikot, das NBA-Legende Michael Jordan in einem Vorbereitungsspiel während seiner Rookie-Saison mit den Chicago Bulls getragen hat, wurde für 4,2 Millionen Dollar versteigert. Die Auktion wurde von Sotheby’s durchgeführt, das die Echtheit des Trikots bestätigte.

Jordan trug das begehrte Sammlerstück erstmals am 5. Oktober 1984 in einem Spiel in Peoria, Illinois. Das Trikot ist eines der ältesten erhaltenen Erinnerungsstücke aus seiner Profikarriere.

Anonymer Käufer gewinnt Auktion

Laut einem Bericht der USA Post endete die Auktion am Mittwoch. Der Käufer, ein privater Sammler, wollte anonym bleiben. Das Trikot wurde zuvor in der Zentrale von Sotheby’s ausgestellt, wo es großes Interesse bei Sammlern und Fans weckte.

Die Rekordsumme von 4,2 Millionen Dollar unterstreicht den ungebrochenen Kultstatus von Michael Jordan. Seine Memorabilien erzielen seit Jahren Höchstpreise auf Auktionen.