Box-Superstar Anthony Joshua in tödlichen Verkehrsunfall verwickelt

Schockierende Nachrichten erreichen die Boxwelt aus Nigeria: Der britische Schwergewichtsstar Anthony Joshua soll am Montagvormittag in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt gewesen sein, bei dem nach Medienberichten zwei Menschen ums Leben kamen.

Wie die nigerianische Zeitung „Punch“ berichtet, ereignete sich der Crash gegen 11 Uhr Ortszeit auf einem stark befahrenen Abschnitt der Lagos–Ibadan-Schnellstraße nahe Makun. Joshua soll in einem Lexus-Jeep unterwegs gewesen sein, der mit einem am Straßenrand stehenden Lkw kollidierte. Die genauen Umstände des Unfalls sind derzeit noch Gegenstand laufender Ermittlungen.

Der ehemalige Weltmeister habe sich zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes auf der Rückbank des Fahrzeugs befunden, neben ihm eine weitere Person. Insgesamt sollen vier Insassen im Wagen gewesen sein, ein Sicherheitsfahrzeug folgte dem Lexus unmittelbar dahinter. Joshua selbst kam demnach mit leichten Verletzungen davon und wurde rasch vom Unfallort gebracht.

Zwei Todesofper

Für zwei andere Beteiligte kam jedoch jede Hilfe zu spät: Sie sollen laut Bericht noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen erlegen sein. Offizielle Stellungnahmen der Behörden oder aus dem Umfeld des Boxers liegen bislang nicht vor.

Der Vorfall überschattet Joshuas jüngste sportliche Schlagzeilen. Erst kürzlich war der 35-Jährige nach längerer Pause in den Ring zurückgekehrt und hatte einen viel beachteten Sieg gefeiert. Nun richtet sich der Fokus auf die Aufklärung des tragischen Unfalls – und auf die Frage, wie es dazu kommen konnte.