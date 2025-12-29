Pariasek-Sternstunde: DAS macht die Schladming-Flitzerin heute

Es war ein unvergesslicher TV-Moment im ORF: Kinsey Wolanski flitzte beim Nachtslalom in Schladming im Badeanzug über die Piste - das sorgte auch für eine Sternstunde von Moderator Rainer Pariasek.

2020 hüpfte Kinsey Wolanski bei der Fahrt von Alex Vinatzer über den Zaun und zog sich ihre Winterjacke aus. Mit einem Schild für den kürzlich verstorbenen NBA-Superstar Kobe Bryant wollte sie sich verabschieden.

Rainer Pariasek versuchte, die Situation einzuordnen und sprach die unvergessenen Worte: „Rüest in Piece, Brian Kobe!“ Dass die Basketball-Legende gemeint war, kam dem ORF-Star nicht in den Sinn.

Wolanski musste 500 Euro Strafe bezahlen, das juckte die Influencerin aber nur wenig. Sie wurde ebenso für Flitzereien beim Champions-League-Finale 2019 und bei der Super Bowl weltberühmt.

Neues Leben für Flitzerin

Doch damit ist nun endgültig Schluss. Wolanski hat nach Instagram- und OnlyFans-Trubel einen völlig neuen Lebensweg eingeschlagen.

Wolanski, heute 29 Jahre alt, verfügt nach wie vor über eine beeindruckende Präsenz in den sozialen Medien mit rund 3,7 Millionen Followern auf Instagram. Das sorgt zweifellos weiterhin für Einnahmen, doch inzwischen sieht man sie häufiger in einem Flugzeug oder Hubschrauber: Sie ist ausgebildete Fallschirmspringerin und besitzt zudem eine doppelte Pilotenlizenz.

Sie ist berechtigt, sowohl Flugzeuge als auch Helikopter zu fliegen, und lädt regelmäßig Videos hoch, die sie allein oder mit Passagieren im Cockpit zeigen. Über die hohen Anforderungen auf dem Weg zu ihrer Lizenz sagte sie gegenüber „The Sun“:

„Ich bin 112 Stunden geflogen, bevor ich meine abschließende Flugprüfung abgelegt habe. Man muss drei Prüfungen bestehen: eine anspruchsvolle schriftliche Prüfung, eine mündliche Prüfung am Boden und schließlich die Flugprüfung. Der gesamte Prozess hat eineinhalb Jahre gedauert.“