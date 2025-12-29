Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Alpin
Pariasek-Sternstunde: DAS macht die Schladming-Flitzerin heute
© gepa

Überraschung

Pariasek-Sternstunde: DAS macht die Schladming-Flitzerin heute

29.12.25, 12:40
Teilen

Es war ein unvergesslicher TV-Moment im ORF: Kinsey Wolanski flitzte beim Nachtslalom in Schladming im Badeanzug über die Piste - das sorgte auch für eine Sternstunde von Moderator Rainer Pariasek. 

2020 hüpfte Kinsey Wolanski bei der Fahrt von Alex Vinatzer über den Zaun und zog sich ihre Winterjacke aus. Mit einem Schild für den kürzlich verstorbenen NBA-Superstar Kobe Bryant wollte sie sich verabschieden.

Rainer Pariasek versuchte, die Situation einzuordnen und sprach die unvergessenen Worte: „Rüest in Piece, Brian Kobe!“ Dass die Basketball-Legende gemeint war, kam dem ORF-Star nicht in den Sinn.

Wolanski musste 500 Euro Strafe bezahlen, das juckte die Influencerin aber nur wenig. Sie wurde ebenso für Flitzereien beim Champions-League-Finale 2019 und bei der Super Bowl weltberühmt.

Neues Leben für Flitzerin

Doch damit ist nun endgültig Schluss. Wolanski hat nach Instagram- und OnlyFans-Trubel einen völlig neuen Lebensweg eingeschlagen.

Wolanski, heute 29 Jahre alt, verfügt nach wie vor über eine beeindruckende Präsenz in den sozialen Medien mit rund 3,7 Millionen Followern auf Instagram. Das sorgt zweifellos weiterhin für Einnahmen, doch inzwischen sieht man sie häufiger in einem Flugzeug oder Hubschrauber: Sie ist ausgebildete Fallschirmspringerin und besitzt zudem eine doppelte Pilotenlizenz.

Sie ist berechtigt, sowohl Flugzeuge als auch Helikopter zu fliegen, und lädt regelmäßig Videos hoch, die sie allein oder mit Passagieren im Cockpit zeigen. Über die hohen Anforderungen auf dem Weg zu ihrer Lizenz sagte sie gegenüber „The Sun“:

„Ich bin 112 Stunden geflogen, bevor ich meine abschließende Flugprüfung abgelegt habe. Man muss drei Prüfungen bestehen: eine anspruchsvolle schriftliche Prüfung, eine mündliche Prüfung am Boden und schließlich die Flugprüfung. Der gesamte Prozess hat eineinhalb Jahre gedauert.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden