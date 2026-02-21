Alles zu oe24VIP
Oliver Glasner
© Getty

Nach Krisengipfel

Entscheidung um Oliver Glasner (51) gefallen

21.02.26, 08:04
Teilen

Am Freitag kam es zu einem Krisengipfel bei Crystal Palace. 

Vor wenigen Monaten wurde Oliver Glasner bei Crystal Palace noch gefeiert, nun steht der Österreicher aber zunehmend in der Kritik. Am Freitag kam es sogar zu einem Krisengipfel in London, bei dem über eine sofortige Trennung gesprochen wurde. Vorerst hält der Klub aber noch zum Oberösterreicher und will die Saison mit Glasner zu Ende spielen. Der 51-Jährige will Palace dann aber weiterhin verlassen.

Glasner hatte zuvor mit feiner Selbstkritik die Spekulationen über ein schnelles Aus bei Crystal Palace befeuert. "Ich bin einfach nicht gut genug, um die Spieler zu ersetzen, die wir verkauft haben", sagte der 51-jährige Oberösterreicher auf der Pressekonferenz vor dem Spiel der englischen Fußball-Premier-League gegen Schlusslicht Wolverhampton Wanderers am Sonntag. Glasners Aussage darf auch als erneute Kritik an den Club-Besitzern verstanden werden.

Bereits im Jänner hatte der Coach mit einer Wutrede für Aufsehen gesorgt, in der er die Vereinsführung für die Abgänge der Leistungsträger Marc Guehi (zu Manchester City) und Eberechi Eze (zu Arsenal) scharf kritisiert hatte.

glasner
© getty

"Bin nicht gut genug"

Auf die Frage, ob er bis zum Saisonende bei Crystal Palace bleiben wolle, antwortete er: "Mal sehen, was die Zukunft bringt. Das wissen wir nie." Fest steht bereits, dass Glasner seinen Vertrag nicht verlängern wird. Gültig ist dieser noch bis zum Ende dieser Saison.
"Ich bin einfach nicht gut genug, um die neuen Spieler so zu integrieren, dass wir so spielen können, wie wir zuvor gespielt haben", zählte der Coach nun weiter auf. Von den vergangenen 15 Pflichtspielen gewann seine Mannschaft nur eines. In der Liga beträgt der Vorsprung auf die Abstiegsplätze noch acht Punkte.

Er sei auch nicht gut genug, um die Herausforderungen des eng getakteten Spielplans zu meistern, sagte Glasner, dessen Team in dieser Saison auch in der Conference League gefordert ist. Mit Verweis auf die äußerst erfolgreiche vergangene Spielzeit meinte Glasner aber: "Ich war gut genug, die beste Saison jemals zu spielen, zwei Pokale zu gewinnen."

Glasner hatte die Mannschaft im Februar 2024 übernommen und dann im Vorjahr zu den größten Vereinserfolgen geführt - dem Gewinn von FA Cup und Community Shield. Mit Blick auf die gesammelten 32 Punkte nach 26 Spielen sagte Glasner, er möge es, manchmal zurückzuschauen: "In den letzten zehn Jahren war Crystal Palace nur zweimal besser."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
