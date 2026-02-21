Ski-Legende macht Vonn-Trainer Svindal schweren Vorwurf

Ski-Legende Bernhard Russi findet deutliche Worte.

Es sollte das märchenhafte Ende ihrer Karriere werden, stattdessen stürzte Lindsey Vonn in der Olympia-Abfahrt bereits nach wenigen Sekunden schwer. Die US-Amerikanerin musste bereits fünf Mal operiert werden und muss weiterhin mit schweren Schmerzen kämpfen.

"Ich hatte Angst"

Ski-Legende Bernhard Russi macht nun Vonns Trainerteam, insbesondere Aksel Lund Svindal, schwere Vorwürfe. Im Podcast „Aprés Ski“ des Blick findet der Schweizer klare Worte. „Vonns Trainern muss ich einen Vorwurf machen. Olympiasieger wirst du nicht am vierten Tor. Wenn du das weißt, musst du dort eine gewisse Reserve am Tor haben“, so der 77-Jährige.

© GEPA

Russi sah das Comeback der 41-Jährigen von Anfang an kritisch: „Ich hatte Angst, dass sie es übertreibt, dass sie es mit der Brechstange erzwingt, so wie sie es vor fünf oder sechs Jahren schon gemacht hat.“

© Getty

Gleichzeitig betont Russi aber auch, dass viel Pech im Spiel war. „Das hat nichts mit einem Fehler zu tun. Das passiert auch sehr oft im Riesenslalom“, so Russi über den Horror-Sturz.