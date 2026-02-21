Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Winterspiele
Sport24 News Backstage Biathlon Bob Curling Eishockey Eiskunstlauf Eisschnelllauf Freestyle-Skiing Langlauf Nordische Kombination Rodeln Shorttrack Skeleton Ski-Alpin Skispringen Snowboard
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Olympia
  4. Winterspiele
Vonn Svindal
© GEPA

„Hatte Angst“

Ski-Legende macht Vonn-Trainer Svindal schweren Vorwurf

21.02.26, 09:44
Teilen

Ski-Legende Bernhard Russi findet deutliche Worte. 

Es sollte das märchenhafte Ende ihrer Karriere werden, stattdessen stürzte Lindsey Vonn in der Olympia-Abfahrt bereits nach wenigen Sekunden schwer. Die US-Amerikanerin musste bereits fünf Mal operiert werden und muss weiterhin mit schweren Schmerzen kämpfen.

"Ich hatte Angst"

Ski-Legende Bernhard Russi macht nun Vonns Trainerteam, insbesondere Aksel Lund Svindal, schwere Vorwürfe. Im Podcast „Aprés Ski“ des Blick findet der Schweizer klare Worte. „Vonns Trainern muss ich einen Vorwurf machen. Olympiasieger wirst du nicht am vierten Tor. Wenn du das weißt, musst du dort eine gewisse Reserve am Tor haben“, so der 77-Jährige.

Russi
© GEPA
 

Russi sah das Comeback der 41-Jährigen von Anfang an kritisch: „Ich hatte Angst, dass sie es übertreibt, dass sie es mit der Brechstange erzwingt, so wie sie es vor fünf oder sechs Jahren schon gemacht hat.“

Lindsey Vonn
© Getty

Gleichzeitig betont Russi aber auch, dass viel Pech im Spiel war. „Das hat nichts mit einem Fehler zu tun. Das passiert auch sehr oft im Riesenslalom“, so Russi über den Horror-Sturz.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen