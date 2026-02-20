Fünfte OP bei Lindsey Vonn: "Schmerzen schwer zu ertragen"

Ski-Ikone Lindsey Vonn meldet sich nach ihrem schweren Sturz bei der Olympia-Abfahrt mit emotionalen Einblicken aus dem Krankenhaus. Die US-Amerikanerin hat ihre mittlerweile fünfte Operation hinter sich.

Die 5. OP ist geschafft, doch Lindsey Vonn darf das Krankenhaus nach dem massiven Eingriff noch immer nicht verlassen. Der US-Star, der trotz eines Kreuzbandrisses bei der Olympia-Abfahrt an den Start gegangen war, hatte sich dabei schwer verletzt und gab nun auf Instagram und X detaillierte Einblicke in ihren Genesungszustand. Erst am Sonntag durfte sie die Heimreise von Italien nach Vail in die USA antreten.

Komplexer Bruch stoppt Ski-Legende

Bei ihrem Sturz zog sich Vonn eine komplexe Tibiafraktur zu. Bei diesem schweren Schienbeinbruch ist der Knochen in mehrere Teile zerbrochen, weshalb zur Stabilisierung ein äußerer Fixateur angebracht werden musste. Die notwendige Behandlung erfolgte zunächst im Ca’-Foncello-Krankenhaus in Treviso. In einem Posting erklärte Vonn, dass die Operation mehr als sechs Stunden gedauert habe. Viele Platten und Schrauben seien nötig gewesen, um alles wieder zusammenzusetzen, wobei sie ihrem langjährigen Orthopäden Dr. Tom Hackett für seine Arbeit dankte.

Emotionale Einblicke und starke Schmerzen

Auf Instagram zeigt die Athletin die verbauten Metallteile in ihrem Bein und postete zudem ein Video, das sie auf dem Weg in den Operationssaal zeigt. In einem weiteren Beitrag auf X gestand sie offen: „Ich erhole mich von dem Eingriff, aber die Schmerzen sind schwer zu ertragen.“ Aufgrund des Ausmaßes der Verletzung hat die Rekord-Fahrerin derzeit noch zu kämpfen, weshalb eine Entlassung aus dem Krankenhaus bisher nicht möglich war.

Kampfgeist trotz schwerem Rückschlag

Trotz der schwierigen Situation zeigt sich Vonn gewohnt kämpferisch. Ein veröffentlichtes Foto zeigt sie mit einem Victory-Zeichen und hochgereckter Faust, während sie einen geschenkten Plüschhai aus ihrer Zeit im italienischen Krankenhaus hält. „Ich bin fast so weit. Kleine Schritte“, so die Sportlerin optimistisch. Vonn kündigte zudem an, bald genauer zu erklären, wie es zu der Verletzung kam und welche Folgen diese für ihre Zukunft haben wird.