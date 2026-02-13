Alles zu oe24VIP
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Lindsey Vonn
© Instagram/lindseyvonn

Nächste OP nötig!

Lindsey Vonn meldet sich mit emotionaler Videobotschaft aus dem Spital

13.02.26, 17:50
Nach ihrem fürchterlichen Sturz bei der Olympia-Abfahrt - und davor mit einem frisch zugezogenen Kreuzbandriss - meldet sich Lindsey Vonn nun in einem besonders emotionalen Kurzvideo via Instagram.  

Die wunderschöne Sportlerin liegt im Krankenhausbett und wirkt zerbrechlich und sichtlich angeschlagen. Es folgen weitere Operationen, teilt sie mit ihren Followern auf Instagram. 

"Harte Tage"

"Es waren harte Tage im Spital", beginnt die 41-Jährige Skirennläuferin emotional zu erzählen. "Morgen folgt eine weitere OP, und danach könnte ich womöglich das Krankenhaus verlassen."

Besorgniserregend: Blauer Fleck unter dem Auge

Sie bedankt sich bei den Sport-Fans für die Beileidsbekundungen in Briefen, Kuscheltieren und Blumen, die angekommen sind. "Und ja, das ist ein blauer Fleck unter meinem Auge. Aber er ist fast weg!", kommentiert sie in ihrer Videobeschreibung. 

Zudem bedankte sich Lindsey Vonnbeim "großartigen medizinischen Personal" bei ihren Freunden und ihrer Familie, die ihr zur Seite gestanden haben, "sowie für die überwältigende Welle an Liebe und Unterstützung von Menschen aus der ganzen Welt".

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

