Top-Arzt: Darum trägt Lindsey Vonn ein Metallgestell

Nach ihrem fürchterlichen Sturz bei der Olympia-Abfahrt postete Lindsey Vonn erstmals ein Foto ihrer Verletzung.

Ski-Star Lindsey Vonn hat sich nach einer weiteren Operation aus dem Krankenhaus gemeldet. „Heute hatte ich meine dritte Operation, und sie war erfolgreich. Erfolg hat heute eine ganz andere Bedeutung als noch vor ein paar Tagen. Ich mache Fortschritte, und auch wenn es langsam vorangeht, weiß ich, dass alles gut werden wird“, schrieb die US-Amerikanerin auf Instagram. Vonn hatte in der Olympia-Abfahrt in Cortina d„Ampezzo eine komplizierte Schienbeinverletzung erlitten.

Die 41-Jährige, deren Traum von Olympia-Gold in der Abfahrt nach wenigen Sekunden zerplatzt war, bedankte sich beim medizinischen Team und ihren Unterstützern. “Außerdem gratuliere ich meinen Teamkollegen und allen Athleten des Team USA, die mich inspirieren und mir etwas geben, worüber ich mich freuen kann."

Metallgerüst

Das erste Foto verrät auch, wie schwer sich Vonn wirklich verletzt hat. “Wenn der Unterschenkel gebrochen ist, muss man immer auch mit einem Kompartment-Syndrom rechnen", so Dr. Ulrich Boenisch zur BILD. Darunter versteht man, dass die Weichteile durch Einblutungen so geschädigt sind, dass Überdruck im Gewebe entsteht.

Deshalb muss die 41-Jährige auch ein Metallgestell tragen. Die behandelten Ärzte mussten die Weichteile entlasten und dann extern einen Fixateur anlegen, damit die Knochen wieder in die richtige Stellung gebracht werden. Dabei handelt es sich um ein Metallgestell, das mit Querstangen fixiert wird. “Entweder bringt man die Position so hin, dass es passt oder die Weichteile und Gefäße sind zumindest so weit entlastet, bis man die verletzten Strukturen am Knochen wieder puzzleartig zusammenfügen kann", so der Experte zur BILD.