NFL-Wahnsinn: Rekord-Sieger Belichik nicht in Hall of Fame

Bill Belichik prägte bei den New England Patriots, gemeinsam mit Quarterback Tom Brady, die erfolgreichste Ära in der NFL. Mit acht Super-Bowl-Siegen ist er Trainer-Rekordhalter. Dennoch bekam er nun nicht genügend Stimmen, um in die Hall of Fame aufgenommen zu werden.

Wie "ESPN" berichtet, hat Belichik die notwendigen 40 von 50 Stimmen für die Pro Bowl Hall of Fame nicht bekommen. Im Jänner 2024 ist der 73-Jährige zurückgetreten, nun war es sein erster Anlauf für die HOF.

Zwei seiner SB-Erfolge kamen als Defensive Coordinator bei den New York Giants, danach holte er sechs Titel als Headcoach der Patriots. Nur drei seiner neun Super Bowls konnte Belichik nicht gewinnen. Es war also davon auszugehen, dass er im ersten Versuch aufgenommen wird.

Belichik wurde beim Betrügen erwischt

Nun also der Knaller. NFL-Kenner sind aber wohl dennoch nicht komplett überrascht, denn der Ex-Coach und sein New England waren selten übermäßig beliebt. In seiner Amtszeit wurde er gleich zweimal bei Betrug erwischt. Spygate und Deflategate stoßen heute noch einigen ungut auf.

In der Saison 2007 wurde ein Mitglied des Patriots-Trainerstabs erwischt, während es illegale Aufnahmen der New York Jets gemacht hat. Belichik wurde mit 500.000 Dollar bestraft. 2014 wurde im Championship-Game-Sieg (Halbfinale) gegen die Indianapolis Colts Footbällen nach Anordnung von Brady absichtlich Luft entlassen - die Patriots kassierten unter anderem eine Million Dollar Strafe.

Tom Brady: "Lächerlich"

Laut "ESPN" soll der ehemalige General Manager der Colts Bill Polian (83) deshalb gefordert haben, Belichik zumindest ein Jahr auf die Aufnahme warten zu lassen - Polian ist selbst stimmberechtigt.

Schockiert zeigten sich unter anderem Patrick Mahomes oder Brady, der die Entscheidung als "lächerlich" betitelte. Brady selbst kann ab 2028 aufgenommen werden.