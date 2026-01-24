Alles zu oe24VIP
Trump sagt für Super Bowl ab

Gegen die Show

Trump sagt für Super Bowl ab

24.01.26, 16:00
Trump wird nicht beim großen NFL-Finale in Santa Clara, in Kalifornien, dabei sein. Das hat er gegenüber der „New York Post“ angekündigt. 

Im vergangenen Jahr war Donald Trump der erste amtierende US-Präsident, der beim Super Bowl war. Für den kommenden Super Bowl kommt es aber anders. 

"Habe Karten - sie mögen mich"

Der US-Präsident erklärt: „Es ist einfach zu weit weg. Ich würde hingehen. Ich habe großartige Karten für den Super Bowl bekommen, sie mögen mich.“

Die Flugzeit von Washington nach San Francisco beträgt rund sechs Stunden. Damit wird Trump wohl auch im kommenden Jahr nicht zum Super Bowl reisen. 2027 findet das Football-Spektakel in Los Angeles statt. 

Gegen Künstlerin

Gleichzeitig schießt Trump gegen die Halftime-Show, bei der in diesem Jahr Bad Bunny auftreten wird. „Ich bin dagegen. Ich halte das für eine schreckliche Entscheidung. Das schürt nur Hass. Schrecklich“, sagt er.

