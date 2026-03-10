Alles zu oe24VIP
© GEPA

Spielabbruch

Schock zum Viertelfinalstart: KAC-Crack musste reanimiert werden

10.03.26, 21:07
Der Viertelfinal-Start zwischen dem KAC und Fehervar endete vorzeitig mit einem Schockmoment. KAC-Verteidiger Jordan Murray brach plötzlich auf dem Eis zusammen und musste reanimiert werden. Das Spiel wurde direkt abgebrochen.

Ein schrecklicher Moment beendete den Viertelfinal-Auftakt des KAC gegen Fehervar vorzeitig. Nach 18 Spielminuten brach KAC-Verteidiger plötzlich ohne erkennbaren Grund zusammen. An Eishockey war danach nicht mehr zu denken.

Zu diesem Zeitpunkt führte der KAC dank David Wasching mit 1:0. 2:13 Minuten waren noch im ersten Drittel zu spielen. Murray brach neben der Bande direkt vor der KAC-Spielerbank zusammen. Er blieb regungslos auf dem Eis liegen.

Trainerteam half bei der Erste Hilfe

Sofort stürmte das Notarztteam und die Sanitäter aufs Eis. Er wurde von ihnen zehn Minuten lang mit Herzdruckmassagen reanimiert. Die Ersthelfer erhielten Unterstützung auch vom Trainerteam der Rotjacken, Kirk Furey und David Fischer.

Murray wurde auf die Spielerbank gebracht. Dort wurde er weiter behandelt und mit Infusionen versorgt. Murray wurde unter Beatmung ins Krankenhaus gebracht. Nach diesem Vorfall musste das Eishockey-Spiel abgebrochen werden.

