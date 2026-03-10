Alles zu oe24VIP
Taylor Swift und Travis Kelce 
Swift als Grund

NFL-Star Travis Kelce kündigt an: SO geht es weiter

10.03.26, 20:39
Travis Kelce setzt seine Karriere in der National Football League (NFL) fort.  

Der Verlobte von Pop-Superstar Taylor Swift einigte sich mit den Kansas City Chiefs auf einen neuen Einjahresvertrag und geht damit in seine 14. Saison für das Team, mit dem er dreimal die Super Bowl gewonnen hat. Der 36-Jährige nannte Swift, die er noch in diesem Jahr heiraten will, am Dienstag im US-Sender ESPN als Mitgrund für seine Entscheidung.

"Wir teilen die gleiche Liebe für unsere Arbeit", erklärte Kelce. Es sei unglaublich zu sehen, mit welcher Begeisterung Swift an ihren Texten, Themen und Melodien arbeite. "Natürlich ist das motivierend", betonte der Tight End. Seine Verlobte motiviere ihn zu sagen, er sei ebenfalls noch nicht fertig. "Ich habe auch noch einige Ideen im Hinterkopf und habe noch genug Kraft in mir für dieses Spiel."

Die Chiefs hatten in der Vorsaison erstmals seit 2014 das Play-off verpasst. Kelce ließ seine Zukunft danach offen, ein Rücktritt galt als wahrscheinlich. Für seinen neuen Vertrag erhält der Routinier laut ESPN-Angaben 12 bis 15 Mio. US-Dollar (10,4 bis 13 Mio. Euro).

