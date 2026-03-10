Newcastle fordert Barcelona zum Achtelfinal-Hit

Historische Nacht in England: Newcastle United empfängt heute den FC Barcelona zum ersten Champions-League-Achtelfinale der Vereinsgeschichte. Die "Magpies" sinnen nach der knappen Pleite im September auf Revanche.

Im stimmungsvollen St. James' Park rollt am Dienstag (21:00/live Sky & Sport24-Liveticker) der Ball zwischen dem Premier-League-Zwölften und dem spanischen Spitzenreiter. Für Newcastle ist es eine Premiere auf dieser Bühne, während Barcelona als Vorjahres-Halbfinalist mit reichlich Routine anreist.

Barcas Defensive als Schwachpunkt

Trotz der Favoritenrolle plagen die Katalanen massive Sorgen in der Hintermannschaft. Das Team von Hansi Flick kassierte in der Ligaphase 14 Gegentore – so viele wie kein anderes Team der Top 12. Zudem fallen mit Alejandro Balde und Jules Koundé beide Stamm-Außenverteidiger für mindestens einen Monat aus, was Flick zu einer Not-Abwehr mit Eric García und João Cancelo zwingt.

Yamal und Pedri als Sieggaranten

"Solange Pedri und Lamine Yamal fit sind, ist Barcelona fast immer Favorit", lautet der Tenor vor dem Spiel. Yamal, der beim 2:1-Sieg im September noch fehlte, befindet sich derzeit in absoluter Topform. Im Sturm könnte Flick zudem auf die Erfahrung von Robert Lewandowski setzen, da Ferran Torres im Jahr 2026 bisher nur drei Treffer erzielen konnte.

Newcastle setzt auf Heimvorteil

Die Hausherren müssen zwar auf Leistungsträger wie Bruno Guimarães und Fabian Schär verzichten, können aber wieder auf Anthony Gordon bauen. Trainer Eddie Howe vertraut auf die physische Stärke seines Teams, um die technisch versierten Spanier zu entzaubern. Jacob Ramsey kehrt nach seiner Sperre zurück ins Mittelfeld, während Nick Pope zwischen den Pfosten stehen wird.