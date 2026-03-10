Laimer jagt in Bergamo den nächsten CL-Rekord

Der FC Bayern München startet heute in die heiße Phase der Champions League. ÖFB-Legionär Konrad Laimer und seine Kollegen wollen im Achtelfinal-Hinspiel bei Atalanta Bergamo eine beeindruckende Siegesserie fortsetzen.

Die Münchner gastieren am Dienstag (21:00/live Sky & Sport24-Liveticker) beim Tabellensiebten der Serie A. Der deutsche Rekordmeister geht mit einer stolzen Bilanz in das erste Aufeinandertreffen mit den Italienern: Die jüngsten neun Premierenduelle auf europäischer Ebene konnten die Bayern allesamt für sich entscheiden.

Musiala bläst zur Attacke

"Jetzt kommt die Crunch-Time mit vielen wichtigen Spielen", betonte Jamal Musiala (23) vor dem Abflug nach Italien. Der Offensiv-Star fordert von seinem Team ein hohes Energielevel und vollen Fokus, um die Achtelfinalhürde wie in den vergangenen Jahren souverän zu meistern. Seit dem Aus gegen Liverpool in der Saison 2018/19 haben die Bayern diese Runde immer erfolgreich überstanden.

Warnung durch BVB-Pleite

Trotz der Favoritenrolle ist der FC Bayern gewarnt, denn Atalanta schaltete im Play-off bereits Borussia Dortmund aus. Die Italiener drehten dabei ein 0:2 im Rückspiel durch ein spätes Elfmetertor von Lazar Samardzic noch in ein 4:1. Die Mannschaft aus Bergamo besticht vor allem durch ihr gnadenloses Gegenpressing und ist erstmals seit 2020/21 wieder unter den letzten 16 Teams vertreten.

Personalpuzzles für die Bayern

Trainer und Fans hoffen auf die Fitness von Stürmerstar Harry Kane, der zuletzt angeschlagen fehlte. Sollte er auflaufen, könnte er mit zwei weiteren Treffern als erster Engländer die 50-Tore-Marke in der Champions League knacken. Fix verzichten müssen die Münchner hingegen auf Kapitän Manuel Neuer, der wegen eines Muskelfaserrisses in der linken Wade passen muss.

Laimer mit breiter Brust

Konrad Laimer reist mit viel Selbstvertrauen nach Bergamo, nachdem er am Samstag beim 4:1-Erfolg gegen Mönchengladbach selbst einen Treffer beisteuerte. Während die Bayern in der Liga marschieren, gab Atalanta beim 2:2 gegen Udinese am Wochenende erstmals im Jahr 2026 zu Hause Punkte ab. Dennoch bewiesen die Italiener Moral und holten dabei einen 0:2-Rückstand auf.