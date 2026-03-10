Alles zu oe24VIP
Christian Horner
© Getty

Rivalen-Zoff

Heißes Duell Horner vs. Wolff: Wer kauft DIESEN Formel-1-Rennstall?

10.03.26, 12:28
Teilen

Kommt es zum nächsten großen Machtkampf in der Formel 1? Ex Red Bull Boss Christian Horner arbeitet offenbar an seinem Comeback. Doch ausgerechnet sein langjähriger Rivale Toto Wolff könnte dabei eine entscheidende Rolle spielen. 

Nach seinem Aus bei Red Bull wird über die Zukunft von Christian Horner intensiv spekuliert. Der langjährige Teamchef könnte schon bald wieder im Fahrerlager auftauchen.

Horner arbeitet an Rückkehr

Berichten zufolge beschäftigt sich Horner mit einer möglichen Beteiligung beim Formel-1-Team Alpine.

Christian Horner
© Getty

Derzeit gehören diese Anteile noch der Investmentfirma Otro Capital. Sollte es zu einem Deal kommen, könnte Horner wieder Einfluss in der Formel-1-Szene gewinnen.

Rivalität mit Wolff flammt wieder auf

Brisant: Auch Mercedes-Teamchef Toto Wolff zeigt Interesse an einer Beteiligung in Höhe von 24 Prozent. Damit könnte sich ein neues Duell zwischen zwei der prägendsten Figuren der Formel 1 entwickeln.

Wolff Verstappen
© Getty

Sollen beide tatsächlich Interesse an dem Anteil zeigen, könnte sich ein neuer Machtkampf im Hintergrund entwickeln. Ein möglicher Einstieg würde Horner jedenfalls wieder Einfluss im Fahrerlager verschaffen.

Comeback bleibt offen

Ob es tatsächlich zum großen Horner-Comeback in der Formel 1 kommt, ist noch unklar. Dennoch: Die Rivalität zwischen Horner und Wolff sorgt schon jetzt wieder für Gesprächsstoff in der Königsklasse des Motorsports.

