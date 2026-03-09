Sensations-Deal mit Mercedes: Motorsport-Hammer um Max Verstappen

Jetzt ist es fix: Max Verstappen fährt noch heuer für ein anderes Team.
Am Wochenende enttäuschte Max Verstappen beim Start in die neue Formel-1-Saison. Mit Platz 6 beim GP von Australien in Melbourne war der vierfache Weltmeister alles andere als zufrieden. Er ließ im Anschluss seinen Frust freien Lauf.
Einen Tag später kommt der nächste Hammer um den Red-Bull-Star. Wie Mercedes bekannt gibt, wird er noch im Frühling für den deutschen Rennstall an den Start gehen.
Konkret geht es dabei um den Start beim 24-Stunden-Klassiker am Nürburgring. Laut einer Aussendung von MErcedes-AMG wird er gemeinsam mit dem Neffen von Gerhard Berger, Lucas Auer, Jules Gounon und Daniel Juncadella beim Rennklassiker um den Sieg kämpfen.