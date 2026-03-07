Verstappen frustriert: "Ich habe überhaupt keinen Spaß"

Die neuen Regeln in der Formel 1 kommen bei den Fahrern wenig gut an.

Mit einem überlegenen Vorsprung hat sich Mercedes die erste Pole Position in der neuen Formel-1-Ära gesichert. George Russell behielt am Samstag im Melbourne-Qualifying vor seinem Teamkollegen Kimi Antonelli (+0,293 Sek.) die Oberhand und bugsierte sich in die Favoritenrolle für den Großen Preis von Australien am Sonntag (5.00 Uhr MEZ/ServusTV, Sky). Red-Bull-Pilot Isack Hadjar lag als Dritter bereits 0,785 Sek. zurück, Max Verstappen erlebte hingegen einen heftigen Unfall.

Im ersten Kräftemessen seit der größten Reglement-Änderung in der Motorsport-Königsklasse seit Jahrzehnten fuhr Mercedes der Konkurrenz davon. "Es war ein großartiger Tag. Wir wussten, dass das Auto ein tolles Potenzial hat. Aber bis zum ersten Samstag der Saison weißt du nicht, wo du stehst", sagte Russell nach seiner achten Karriere-Pole hochzufrieden.

© Getty

Dahinter feierte der Franzose Hadjar ein erfolgreiches Red-Bull-Debüt. "Im Moment sind sie zu schnell, ich würde gerne meine Position halten", sagte er mit Blick auf das Mercedes-Duo. Vierter wurde Charles Leclerc (+0,809) im Ferrari. Das McLaren-Duo mit Lokalmatador Oscar Piastri (+0,862) und Weltmeister Lando Norris (+0,957) musste sich mit der dritten Startreihe begnügen. Rekordweltmeister Lewis Hamilton (+0,960) stellte den zweiten Ferrari auf den siebenten Startplatz, direkt vor den Racing-Bulls-Fahrern Liam Lawson und Arvid Lindblad, dem einzigen "Rookie" im seit diesem Jahr 22-köpfigen Fahrerfeld.

Verstappen muss auf Aufholjagd hoffen

Verstappen verlor seinen Red Bull im ersten Qualifying-Abschnitt am Ende der Start-Ziel-Geraden und krachte seitlich in die Streckenbegrenzung des Albert Park Circuits. "Das Auto hat einfach auf der Hinterachse blockiert. Fantastisch", funkte der Niederländer, der glimpflich davon kam, zynisch an die Box.

© Getty

Der Vierfach-Weltmeister blieb ohne Zeit und muss im ersten Saisonrennen von Startplatz 20 auf eine Aufholjagd hoffen. "Der Unfall war sehr seltsam. Wir müssen herausfinden, was schiefgelaufen ist, weil so etwas habe ich noch nie erlebt. Mir geht es gut, das ist die Hauptsache", sagte Verstappen, der im Rennen nun "Platz sechs oder sieben" anpeilt. "Auch wenn ich noch nicht weiß, wie einfach es sein wird, andere Autos zu überholen."

© Getty

Antonelli dankte seinen Mechanikern

Auf den Verstappen-Unfall folgte eine Rote Flagge, von der vor allem Antonelli profitierte. Denn der Italiener hatte im Abschlusstraining ebenfalls die Kontrolle über seinen Mercedes verloren und demolierte seinen "Silberpfeil" in Kurve zwei. Sein Team schaffte es aber gerade noch rechtzeitig, das Auto für das Qualifying zu reparieren. Antonelli bedankte sich mit dem zweiten Startplatz und danach bei seinen Mechanikern. "Es war ein harter Tag. Die wahren Helden sind in der Garage", betonte der 19-Jährige.

Auch Mercedes-Teamchef Toto Wolff, der Antonelli nach dem Unfall aufgemuntert hatte, sah eine "unglaubliche Leistung" des Teams, das über einen Kniff mit dem sogenannten Verdichtungsverhältnis mehr Leistung aus dem Motor herausholt als die Konkurrenz. "Das Auto hat zwei Stunden vor dem Qualifying so ausgeschaut, als hättest du ein Lego-Formel-1-Auto auf den Boden geworfen. Da muss man den Hut vor der gesamten Mannschaft ziehen", sagte der Wiener. Nach dem Qualifying war Wolff mit dem Status quo freilich zufrieden, die Favoritenrolle von Russell könne man nicht abstreiten. "Wir waren auf den Long Runs ganz gut. Aber es ist das erste Rennen mit den neuen Regeln, das muss man auch mal zu Ende fahren. Es wird ein Lernrennen für alle werden."

Weltmeister Norris bedient

Titelverteidiger Norris erlebt einen besonders schwierigen Saisonstart. "Ich war von Beginn des Wochenendes an im Hintertreffen. Es gab viele Probleme mit dem Auto, von denen ich mir wünschte, es wären weniger gewesen", monierte der Brite. Norris konnte sich erneute Kritik an den neuen Autos nicht verkneifen. "Wir sind von den besten Autos, die jemals in der Formel 1 gebaut wurden und am angenehmsten zu fahren sind, zu den wahrscheinlich schlechtesten gekommen", sagte er. Verstappen sieht es ähnlich. "Ich habe überhaupt keinen Spaß mit diesen Autos", beschwerte sich der 28-Jährige. "Wenn man sich die Onboard-Aufnahmen ansieht, sieht man genug, oder?"

Antonelli blieb indes von einer folgenschweren Strafe verschont, nachdem sein Team in "Q3" ein Kühlgerät an seinem Boliden vergessen hatte. Dieses blieb auf der Strecke liegen, Norris fuhr über das Teil und beschädigte sich seinen McLaren kurz vor dem Finale leicht. Mercedes bekam eine Geldstrafe in Höhe von 7.500 Euro aufgebrummt.

Aston Martin und Cadillac wie erwartet hinterher

Am Ende des Feldes blieb Williams-Pilot Carlos Sainz wegen Motorenproblemen ohne Zeit, genauso wie Aston-Martin-Fahrer Lance Stroll. Dessen Teamkollege Fernando Alonso wurde 17., die langsamsten Runden drehte Formel-1-Neuling Cadillac mit Sergio Perez (18.) und Valtteri Bottas (19.).

Die Formel 1 fährt ab dieser Saison dank einer Regelrevolution in eine neue Ära. Die Autos sind kürzer, schmaler und leichter. Die Motoren werden zu gut 50 Prozent vom Verbrenner angetrieben, der von komplett nachhaltigem Kraftstoff befeuert wird. Die restliche Power kommt von der Batterie. Da die elektrische Energie nicht ausreicht, um die gesamte Runde über Vollgas zu geben, sind die Fahrer zu permanentem Energie-Management aufgerufen.