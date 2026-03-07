Russell rast zur Pole - Drama um Verstappen

Mit einem überlegenen Vorsprung hat sich Mercedes die erste Pole Position in der neuen Formel-1-Ära gesichert

George Russell behielt am Samstag im Melbourne-Qualifying vor seinem Teamkollegen Kimi Antonelli (+0,293 Sek.) die Oberhand und bugsierte sich in die Favoritenrolle für den Großen Preis von Australien am Sonntag (5.00 Uhr MEZ/ServusTV, Sky). Red-Bull-Pilot Isack Hadjar lag als Dritter bereits 0,785 Sek. zurück, Max Verstappen erlebte hingegen einen heftigen Unfall.

Im ersten Kräftemessen seit der größten Reglement-Änderung in der Motorsport-Königsklasse seit Jahrzehnten fuhr Mercedes der Konkurrenz davon. Dahinter feierte der Franzose Hadjar ein erfolgreiches Red-Bull-Debüt, Vierter wurde Charles Leclerc (+0,809) im Ferrari. Das McLaren-Duo mit Lokalmatador Oscar Piastri (+0,862) und Weltmeister Lando Norris (+0,957) musste sich mit der dritten Startreihe begnügen. Rekordweltmeister Lewis Hamilton (+0,960) stellte den zweiten Ferrari auf den siebenten Startplatz, direkt vor den Racing-Bulls-Fahrern Liam Lawson und Arvid Lindblad, dem einzigen "Rookie" im seit diesem Jahr 22-köpfigen Fahrerfeld.

Verstappen muss auf Aufholjagd hoffen

Verstappen verlor seinen Red Bull im ersten Qualifying-Abschnitt am Ende der Start-Ziel-Geraden und krachte seitlich in die Streckenbegrenzung des Albert Park Circuits. "Das Auto hat einfach auf der Hinterachse blockiert. Fantastisch", funkte der Niederländer, der glimpflich davon kam, zynisch an die Box. Der Vierfach-Weltmeister blieb ohne Zeit und muss im ersten Saisonrennen von Startplatz 20 auf eine Aufholjagd hoffen.

© Getty

Es folgte eine Rote Flagge, von der vor allem Antonelli profitierte. Denn der 19-jährige Italiener hatte im Abschlusstraining ebenfalls die Kontrolle über seinen Mercedes verloren und demolierte seinen "Silberpfeil" in Kurve zwei. Sein Team schaffte es aber gerade noch rechtzeitig, das Auto für das Qualifying zu reparieren. Von Mercedes-Teamchef Toto Wolff erhielt Antonelli nach dem Unfall aufmunternde Worte, wie auf einem Instagram-Video zu sehen ist. "Es ist okay. Behalte das Selbstvertrauen", sagte der Wiener zu seinem Schützling.

© Getty

Aston Martin und Cadillac wie erwartet langsam

Antonelli droht allerdings eine Strafe, weil sein Team in "Q3" ein Kühlgerät an seinem Boliden vergessen hatte. Dieses blieb auf der Strecke liegen, Norris fuhr über das Teil und beschädigte sich seinen McLaren kurz vor dem Finale leicht. Am Ende des Feldes blieb Williams-Pilot Carlos Sainz wegen Motorenproblemen ohne Zeit, genauso wie Aston-Martin-Fahrer Lance Stroll. Dessen Teamkollege Fernando Alonso wurde 17., die langsamsten Runden drehte Formel-1-Neuling Cadillac mit Sergio Perez (18.) und Valtteri Bottas (19.).

Die Formel 1 fährt ab dieser Saison dank einer Regelrevolution in eine neue Ära. Die Autos sind kürzer, schmaler und leichter. Die Motoren werden zu gut 50 Prozent vom Verbrenner angetrieben, der von komplett nachhaltigem Kraftstoff befeuert wird. Die restliche Power kommt von der Batterie. Da die elektrische Energie nicht ausreicht, um die gesamte Runde über Vollgas zu geben, sind die Fahrer zu permanentem Energie-Management aufgerufen.