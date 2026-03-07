Spanier melden neuen Klopp-Hammer

Die Spekulationen um ein Comeback des Star-Trainers reißen nicht ab.

Die Gerüchteküche brodelt: Nachdem die Salzburger Nachrichten gemeldet hatten, dass Jürgen Klopp mit seiner Arbeit bei Red Bull unzufrieden sei und das Dosenimperium schon im Sommer verlassen könnte, reißen die Spekulationen über ein Comeback des ehemaligen Liverpool-Trainers nicht ab. Dabei wird Klopp vor allem mit der deutschen Nationalmannschaft und Real Madrid in Verbindung gebracht.

Übernimmt Klopp Real?

Wie das spanische Portal „fichajes“ meldet, soll Klopp nun tatsächlich Interesse an einem Engagement bei Real signalisiert haben. Der 58-Jährige könne sich ein Trainer-Comeback im Sommer vorstellen und soll sogar schon erste Transferwünsche deponiert haben. Wie die katalanische Zeitung „El Nacional“ in Erfahrung gebracht haben will, soll Enzo Fernández auf der Wunschliste von Jürgen Klopp ganz oben stehen.

Auch Journalist Eduardo Inda sagte in der Sendung El Chiringuito de Jugones, dass sich Klopp ein Comeback vorstellen könnte. „Der Trainer, an dem man derzeit interessiert ist, arbeitet momentan nicht als Coach. Vor einigen Monaten gab es bereits einen ersten Versuch, doch damals sagte er, dass er sich wohlfühle. Jetzt, mit Blick auf die kommende Saison, hat es einen weiteren Versuch gegeben, und er hat signalisiert, dass er sich vorstellen könnte, Real Madrid zu trainieren. Der Trainer ist Jürgen Klopp.“ Allerdings würde Real nur dann einen Trainerwechsel vollziehen, wenn Arbeloa keinen Titel holt.

Klopps Berater Marc Kosicke hat die Berichte unterdessen zurückgewiesen. „Es gibt keinen Grund, Fragen zu Themen zu beantworten, die lediglich auf Gerüchten beruhen. Im Moment hat niemand Kontakt zu uns aufgenommen“, so Kosicke im Gespräch mit der Plattform 365Scores. „Jürgen Klopp ist mit seiner aktuellen Rolle bei Red Bull sehr zufrieden, und das, was über Verhandlungen berichtet wird, um Real Madrid zu trainieren, sind derzeit lediglich Gerüchte.“