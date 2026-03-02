Alles zu oe24VIP
Julian Nagelsmann
© Getty

Trainer-Beben

Hammer-Gerücht: Nagelsmann verlässt DFB und geht zu Top-Klub

02.03.26, 06:47
Der deutsche Bundestrainer ist heiß begehrt. 

Seit September 2023 ist Julian Nagelsmann deutscher Bundestrainer. Mit der deutschen Nationalmannschaft scheiterte der ehemalige Bayern-Coach bei der Heim-EM bereits im Viertelfinale und plant nun bei der WM in Nordamerika den großen Coup. Wenige Monate vor dem Turnier sorgen Medienberichte nun aber für Aufregung.

Heiß begehrt

Wie das spanische Portal "Defensa Central" berichtet, will Real Nagelsmann nach Madrid holen. Dem Bericht zufolge ist der 38-Jährige der Wunschkandidat von Real-Präsident Florentino Pérez. Interimslösung Raul Albiol soll bei den Königlichen bereits umstritten sein und darf wohl nur bei einem Titelgewinn bleiben.

Neben Real soll auch Manchester United Nagelsmann auf dem Zettel haben. Laut Transfer-Insider Ben Jacobs soll der Deutsche auch Interesse an einem Job in der Premier League haben.

Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

