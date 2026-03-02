Hammer-Gerücht: Nagelsmann verlässt DFB und geht zu Top-Klub

Der deutsche Bundestrainer ist heiß begehrt.

Seit September 2023 ist Julian Nagelsmann deutscher Bundestrainer. Mit der deutschen Nationalmannschaft scheiterte der ehemalige Bayern-Coach bei der Heim-EM bereits im Viertelfinale und plant nun bei der WM in Nordamerika den großen Coup. Wenige Monate vor dem Turnier sorgen Medienberichte nun aber für Aufregung.

Heiß begehrt

Wie das spanische Portal "Defensa Central" berichtet, will Real Nagelsmann nach Madrid holen. Dem Bericht zufolge ist der 38-Jährige der Wunschkandidat von Real-Präsident Florentino Pérez. Interimslösung Raul Albiol soll bei den Königlichen bereits umstritten sein und darf wohl nur bei einem Titelgewinn bleiben.

Neben Real soll auch Manchester United Nagelsmann auf dem Zettel haben. Laut Transfer-Insider Ben Jacobs soll der Deutsche auch Interesse an einem Job in der Premier League haben.