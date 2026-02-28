Alles zu oe24VIP
bayern
© Getty Images

3:2-Auswärtssieg

Bayern gewinnt irren Klassiker gegen Dortmund

28.02.26, 20:48
Dem FC Bayern ist der 35. Meistertitel kaum noch zu nehmen. 

Die Münchner gewannen am Samstag mit ÖFB-Legionär Konrad Laimer den Klassiker der deutschen Fußball-Bundesliga bei Borussia Dortmund trotz eines Halbzeit-Rückstandes noch mit 3:2 (0:1) und bauten den Vorsprung auf den Verfolger zehn Runden vor Schluss auf elf Punkte aus. Torjäger Harry Kane mit einem Doppelpack (54., 70./Elfmeter) und Joshua Kimmich (87.) entschieden das hochklassige Prestigeduell nach der Pause.

Nico Schlotterbeck hatte den BVB in Führung gebracht (26.), allerdings gleich zweimal Glück, nicht vom Platz gestellt zu werden. Daniel Svensson (83.) hatte nach Flanke von ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer zum zwischenzeitlichen 2:2 getroffen. Drei Tage nach dem enttäuschenden Champions-League-Aus gegen Atalanta Bergamo präsentierten sich die Dortmunder zunächst auf Augenhöhe mit den Münchnern, für den ersten Heimsieg gegen den Rekordmeister seit über sieben Jahren reichte es aber nicht.

BVB ging in Führung

Von Beginn an war Feuer im Prestigeduell, das zum 114. Mal ausgetragen wurde. Die Führung der Dortmunder fiel wie aus dem Nichts, eine Freistoßflanke von Svensson köpfelte Schlotterbeck vorbei an Jonas Urbig ins Netz. Der Torschütze hatte bei seinem vierten Saisontreffer Glück, überhaupt noch auf dem Platz zu stehen, nachdem er nach gut einer Viertelstunde Josip Stanisic schwer gefoult, aber nur die Gelbe Karte gesehen hatte.

Die Dortmunder bekamen nun etwas mehr Zugriff, es entwickelte sich bis zur Pause ein intensiver Schlagabtausch, den die Bayern-Fans weitestgehend still verfolgten. Denn vor dem Bundesliga-Gipfel hatte es eine Auseinandersetzung der Polizei mit Teilen der organisierten Fanszene des Rekordmeisters gegeben, laut Sky-Informationen hätten Gäste-Fans aus Protest und aus Solidarität entschieden, sich mit Gesängen und Anfeuerungen zurückzuhalten.

Keine zehn Minuten nach Wiederanpfiff brandete aber Jubel im Bayern-Block auf, Kane vollstreckte zum 29. Mal in dieser Saison und schoss gut eine Viertelstunde später die Gäste per Elfmeter nach Foul von Schlotterbeck gegen Stanisic in Führung. Es war der vierte Doppelpack des englischen Teamkapitäns in den jüngsten vier Ligamatches. In der Schlussphase wurde es wild. Erst traf Svensson zum Ausgleich für den BVB, dann bescherte Kimmich den Münchnern ebenfalls mit einem Volleytor den Sieg.

