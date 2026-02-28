Alles zu oe24VIP
© Getty Images

5:2-Heimerfolg

Liverpool feiert Kanter-Sieg gegen West Ham

28.02.26, 18:16
Liverpool hat sich am Samstag mit einem 5:2-Heimsieg gegen West Ham auf Rang fünf der englischen Fußball-Premier-League verbessert.  

Der Meister zeigte eine über weite Strecken dürftige, dafür umso effizientere Leistung: Hugo Ekitike (5.), Virgil van Dijk (24.) und Alexis Mac Allister (43.) trafen jeweils nach Eckbällen zur 3:0-Pausenführung. Cody Gakpo (70.) und ein Eigentor von Axel Disasi (82.) machten Comeback-Versuche West Hams zunichte.

Liverpool zog an Chelsea vorbei, die Londoner gastieren am Sonntag (17.30 Uhr) bei Arsenal. Einen spektakulären 4:3-Auswärtserfolg feierte Brentford in Burnley. Die Gastgeber holten dabei einen 0:3-Rückstand auf, das vermeintliche 4:3 Burnleys durch Zian Flemming wurde vom VAR abseitsbedingt einkassiert. In der dritten Minute der Nachspielzeit gelang Brentford der "lucky punch" durch Mikkel Damsgaard. Fünf Minuten später wurde ein Tor von Burnleys Ashley Barnes vom VAR wegen Handspiels aberkannt. Newcastle bezog eine 2:3-Heimpleite gegen Everton.

