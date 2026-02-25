Bayern-Knall um Nick Woltemade (24)

Nick Woltemade soll bei Newcastle schon wieder vor dem Aus stehen. Schlägt nun der FC Bayern zu?

Medienberichte aus England sorgten vergangene Woche für großen Wirbel: Wie Transfer-Experte Ben Jacobs berichtet, steht Nick Woltemade nach nur einer Saison bei Newcastle United vor dem Aus.

Die Magpies sind demnach unzufrieden mit ihrem 75-Millionen-Euro-Einkauf, der nur zu Beginn überzeugen konnte und zuletzt immer öfter auf der Bank Platz nehmen musste. „Meines Wissens nach werden Newcastle und Woltemade im Sommer tatsächlich Gespräche führen, um den besten Weg für die Zukunft zu finden, und Newcastle ist tatsächlich offen für einen Verkauf“, so Jacobs.

© Getty

Kein Kontakt

Schnell wurde Woltemade wieder mit den Bayern in Verbindung gebracht. Zur Erinnerung: Der deutsche Meister wollte den DFB-Stürmer im Sommer von Stuttgart verpflichten, war aber nicht bereit, 75 Millionen Euro zu zahlen.

Wie die Münchner Abendzeitung berichtet, ist Woltemade derzeit aber kein Thema bei den Bayern. Zwischen den Bayern-Bossen und dem Spieler gab es seit dem Sommer keinen Kontakt mehr. Auch Woltemade selbst denkt derzeit über keinen Wechsel nach. Der 24-Jährige möchte sich in England durchsetzen und sich damit sein WM-Ticket sichern.