Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Olympia Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
Woltemade
© Getty

Transfer-Hammer

Bayern-Knall um Nick Woltemade (24)

25.02.26, 09:25
Teilen

Nick Woltemade soll bei Newcastle schon wieder vor dem Aus stehen. Schlägt nun der FC Bayern zu? 

Medienberichte aus England sorgten vergangene Woche für großen Wirbel: Wie Transfer-Experte Ben Jacobs berichtet, steht Nick Woltemade nach nur einer Saison bei Newcastle United vor dem Aus.

Die Magpies sind demnach unzufrieden mit ihrem 75-Millionen-Euro-Einkauf, der nur zu Beginn überzeugen konnte und zuletzt immer öfter auf der Bank Platz nehmen musste. „Meines Wissens nach werden Newcastle und Woltemade im Sommer tatsächlich Gespräche führen, um den besten Weg für die Zukunft zu finden, und Newcastle ist tatsächlich offen für einen Verkauf“, so Jacobs.

Nick Woltemade
© Getty

Kein Kontakt

Schnell wurde Woltemade wieder mit den Bayern in Verbindung gebracht. Zur Erinnerung: Der deutsche Meister wollte den DFB-Stürmer im Sommer von Stuttgart verpflichten, war aber nicht bereit, 75 Millionen Euro zu zahlen.

Wie die Münchner Abendzeitung berichtet, ist Woltemade derzeit aber kein Thema bei den Bayern. Zwischen den Bayern-Bossen und dem Spieler gab es seit dem Sommer keinen Kontakt mehr. Auch Woltemade selbst denkt derzeit über keinen Wechsel nach. Der 24-Jährige möchte sich in England durchsetzen und sich damit sein WM-Ticket sichern.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen