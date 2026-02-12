Alles zu oe24VIP
Nick Woltemade
© EPA

Schnäppchen-Preis

Transfer-Hammer: Woltemade vor Wechsel zu Bayern

12.02.26, 09:27
Teilen

DFB-Stürmer Nick Woltemade steht im Sommer nach nur einem Jahr bei Newcastle vor der Rückkehr nach Deutschland.

Im vergangenen Sommer stand Nick Woltemade kurz vor dem Wechsel zum FC Bayern. Doch am Ende konnten sich die Münchner mit dem VfB Stuttgart nicht auf die Ablösemodalitäten einigen. Stattdessen ging es für den DFB-Stürmer, der am Samstag seinen 24. Geburtstag feiert, um etwa 75 Millionen Euro in die Premier League zu Newcastle.

In England unterschrieb der 1,98-Meter-Knipser einen Vertrag bis Juni 2031. Doch bei den "Magpies" steckt er in der Formkrise. In 37 Spielen traf er nur neunmal und konnte vier Assists beisteuern.

woltemade
© getty

In den letzten Wochen stockte aber der Motor. Seit 13 Pflichtspielen wartet der Stürmer auf einen Torerfolg. Deshalb ist der englische Traditionsverein nicht abgeneigt, seinen Stürmer bereits im Sommer wieder zu verkaufen.

Woltemade als Transfer-Schnäppchen?

Bei den Bayern-Bossen lag die Schmerzgrenze für einen Wechsel im Vorjahr bei etwa 45 Millionen Euro, Woltemades Marktwert liegt allerdings aktuell bei 70 Millionen Euro.

eberl
© Getty Images

Laut dem Portal Football Insider sollen die Sport-Bosse beim deutschen Rekordmeister den Angreifer aber weiterhin beobachten und daran interessiert sein, ihre Offensive weiter aufzurüsten. Zumal möchte man sich auch für die Zeit nach Harry Kane rüsten.

Ob Newcastle bereit ist, einen Transfer-Verlust von etwa 30 Millionen Euro in Kauf zu nehmen, bleibt abzuwarten. Max Eberl & Co. werden allerdings auf jeden Fall versuchen, Woltemade im zweiten Anlauf nach München zu locken.

