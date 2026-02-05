Überraschung: Bayern-Flop kurz vor Blitz-Abgang

Obwohl das Transferfenster in den meisten Ländern geschlossen ist, könnte der FC Bayern München noch einen seiner Spieler verlieren. Sacha Boey steht kurz vor einer Rückkehr zu Galatasaray Istanbul.

Laut „Fußballtransfer” hat der FC Bayern München einer Leihe von Sacha Boey (25) an Galatasaray Istanbul zugestimmt. Die Leihe beinhaltet auch eine Kaufoption.

Heute absolviert der Franzose noch die medizinischen Untersuchungen. Morgen schließt in der Türkei das Transferfenster. Bis dahin müssen alle Unterschriften gesetzt werden.

© Getty

© Getty

Flop-Transfer kehrt zurück

Boey spielte bereits vor zwei Jahren bei Galatasaray und kehrt somit wieder zurück. Der FC Bayern kaufte den Außenverteidiger damals für 30 Millionen Euro. In München konnte sich der 25-Jährige nie durchsetzen und sorgte zuletzt durch Disziplinprobleme für Aufmerksamkeit.