TikTok-Star Khaby Lame verkauft seine Firma für fast eine Milliarde Dollar

Khaby Lame hat einen der größten Deals der Social-Media-Welt abgeschlossen. Der TikTok-Star verkauft sein Unternehmen Step Distinctive Limited in einem Mega-Deal – und plant gleichzeitig ein spektakuläres KI-Projekt.

TikTok-Star Khaby Lame (25) verkauft sein Unternehmen "Step Distinctive Limited" an die börsennotierte Hongkonger Holding Rich Sparkle. Der Deal hat laut einer SEC-Einreichung, die dem Magazin "People" vorliegt, einen Gesamtwert von 975 Millionen Dollar, umgerechnet rund 810 Millionen Euro. Der Verkauf umfasst die globale Marke sowie sämtliche kommerziellen Aktivitäten rund um den Social-Media-Star.

Trotz des Verkaufs zieht sich Lame nicht zurück. Laut Vertragsbestimmungen behält er eine kontrollierende Beteiligung und bleibt weiterhin an der Spitze von Step Distinctive. Rich Sparkle geht davon aus, dass die Kooperation künftig jährlich mehr als vier Milliarden Dollar Umsatz generieren könnte.

KI-Zwilling geplant

Teil des Deals ist ein umfangreiches Technologie-Projekt: Aus Khabys Gesicht, Stimme und seinem typischen Verhalten soll ein KI-Zwilling entstehen. Dieser soll weltweit in mehreren Sprachen Live-Commerce-Inhalte präsentieren.

Khaby Lame hält seit 2022 die Spitzenposition auf TikTok und zählt mittlerweile mehr als 160 Millionen Follower. Gegenüber People erinnerte er sich an seine Zeit vor dem Erfolg: "Vor TikTok habe ich in einer Fabrik gearbeitet. Ich hatte viele verschiedene Jobs", sagte er. "Ich habe meine Familie unterstützt – drei kleine Brüder, einen älteren Bruder und meine Eltern."

Erfolg für die Familie

Während der Pandemie begann er aus Spaß mit kurzen Clips. „Ich war einfach da, um die Leute zum Lachen zu bringen. Ich hatte nicht erwartet, dass das einmal meine Arbeit wird.“ Sein erstes großes Investment war privat: „Das Erste, was ich mit dem verdienten Geld gemacht habe, war, ein größeres Haus für meine Familie zu kaufen.“ Er ergänzte: „Ich gebe nicht gerne viel Geld für mich aus, aber für meine Familie wollte ich das Beste.“