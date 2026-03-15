Die besten Frühblüher für März: So gelingt der farbenfrohe Start ins Gartenjahr

Veronika, der Lenz ist da! Die ersten Blüten des Jahres sprießen aus der Erde und setzen den Beginn der Gartensaison charmant in Szene.

Der März zeigt sich in diesem Jahr von seiner besonders milden Seite – und die Natur reagiert prompt. In Gärten und Parks sprießen bereits die ersten Blüten aus der Erde und bringen frische Farben ins noch junge Gartenjahr. Krokusse, Schneeglöckchen, Winterlinge und Primeln gehören zu den ersten, die den Frühling sichtbar machen und Beete in kleine Blütenlandschaften verwandeln.

Schneeglöckchen

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Besonders früh erscheinen die zarten weißen Blüten der Schneeglöckchen. Sie gelten als klassische Frühlingsboten und sind in vielen Gärten zu Hause. Häufig werden sie mit Märzenbechern verwechselt, doch es gibt klare Unterschiede: Schneeglöckchen tragen meist eine einzelne, eher kleine Blüte pro Stiel. Märzenbecher sind größer und zeigen mehrere glockenförmige Blüten an einem Stängel. Charakteristisch sind auch die grünen Punkte an den Spitzen der Blütenblätter.

Blütenreigen

Nach und nach gesellen sich weitere Frühblüher dazu. Leuchtend gelbe Winterlinge bilden kleine Teppiche unter Sträuchern oder Bäumen, während Krokusse in Weiß, Gelb und Violett ganze Rasenflächen zum Leuchten bringen. An sonnigen Tagen öffnen sich ihre Blüten weit und ziehen bereits die ersten Bienen an. Auch Primeln gehören zu den beliebten Farbtupfern der Saison. Ihre Blüten sind klassisch gelb, doch längst gibt es sie auch in Rosa, Rot oder Violett.

Veilchen

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Häufig sieht man Primeln gemeinsam mit Stiefmütterchen und deren kleineren Verwandten, den Hornveilchen, die ebenfalls schon früh im Jahr Farbe in Beete und Balkonkästen bringen. Stiefmütterchen tragen meist größere Blüten mit der typischen „Gesichtszeichnung“, während Hornveilchen etwas zierlicher wirken, dafür aber besonders reich blühen. Beide sind ideal, um Beete, Kübel und Balkonkästen im zeitigen Frühjahr zu beleben.

Frühtulpen

Im Laufe des März folgen weitere Klassiker: Hyazinthen, frühe Tulpensorten und die beliebten gelben Narzissen – auch Osterglocken genannt. Mit ihren kräftigen Farben und intensivem Duft setzen sie den Frühling im Garten regelrecht in Szene. Besonders harmonisch wirkt es, wenn verschiedene Frühblüher kombiniert werden und ihre Blütezeiten leicht ineinander übergehen. So entsteht über Wochen hinweg ein lebendiges Farbspiel im Beet. Alternativ kann man auch nur eine Gattung oder Sorte, etwa frühe Tulpen, in größeren Gruppen pflanzen. Solche flächigen Pflanzungen wirken besonders elegant.

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Wer im vergangenen Herbst Zwiebeln und Knollen in die Erde gesetzt hat, darf sich in diesen Wochen über ein farbenfrohes Schauspiel freuen. Doch auch jetzt ist es noch möglich, Frühlingsstimmung in den Garten zu holen. Viele Zwiebelblumen werden im Frühjahr bereits vorgezogen angeboten und können problemlos ins Beet gepflanzt werden. Wichtig ist lediglich ein lockerer Boden und ein sonniger bis halbschattiger Standort. Ebenso schön wirken Frühblüher in Töpfen und Schalen. Auf Balkon oder Terrasse lassen sich mit wenigen Pflanzen farbenfrohe und stimmige Frühlingsarrangements gestalten: Gelbe Narzissen und erste Tulpen neben Hyazinthen, Krokusse zwischen Hornveilchen und Primeln.