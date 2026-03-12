Pflegeleichte Frühlingsblüher: Diese 6 Blumen dürfen jetzt auf keinen Fall fehlen

Von zartem Pastell und strahlendem Gelb bis hin zu leuchtendem Blau verwandeln die Frühlingsblumen nun Garten, Balkon oder Terrasse in ein farbenfrohes Blütenmeer.

TULPE

Lange bevor die Tulpe die Herzen der Europäer eroberte, wurde sie in ihrer Heimat Persien verehrt und erhielt blumige Namen wie „Traum der Glückseligkeit“ und „Elixier der Liebe“. Die Tulpenzeit beginnt im März und dauert je nach Sorte bis Anfang Juni. Rund 150 Arten und über 5000 Sorten in allen Farben – von Weiß über Pastelltöne bis hin zu Dunkelviolett – sind heute bekannt. Neben den Wildtulpen gibt es zahlreiche Hybriden der Gartentulpe. Am besten gedeihen Tulpen an sonnigem Standort und auf durchlässigem Boden. Die pflegeleichte Pflanze kann auch auf Balkon und Terrasse kultiviert werden.

HYAZINTHE

Mit ihren dichten, aufrecht stehenden Blütentrauben und dem intensivem Duft zählt die Hyazinthe zu den eindrucksvollsten Frühlingsblumen. Sie wurde schon früh als Zierpflanze geschätzt und bereichert seit Jahrhunderten Gärten und Parks mit ihrem Charme.. Die Blütezeit der Garten-Hyazinthe beginnt meist im März und reicht bis in den April. Am besten gedeiht sie an einem sonnigen bis halbschattigen Standort mit lockerem, gut durchlässigem Boden. Dank ihrer Anspruchslosigkeit eignet sich die pflegeleichte Frühlingsblume mit dem unverwechselbaren Duft nicht nur für Beete, sondern auch für Töpfe.

PRIMEL

Primeln gehören zu den bekanntesten Frühjahrsblühern und begegnen uns besonders häufig in leuchtendem Gelb. Die Gattung umfasst jedoch mehrere Hundert Arten sowie zahlreiche Sorten und Hybriden mit einem breiten Farbspektrum. Bereits im 17. Jahrhundert kreuzten englische Gärtner verschiedene Primelarten, woraus frühe Formen der Gartenprimel entstanden. Viele Gartenprimeln sind winterhart und eignen sich zum Verwildern. Insgesamt gelten Primeln als pflegeleicht und vielseitig – sie wachsen im Beet ebenso wie im Topf und werden, je nach Art, auch als Zimmerpflanzen kultiviert.

NARZISSE

Gelbe Narzissen, auch Osterglocken genannt, gehören botanisch zu den Amaryllisgewächsen. Die Blütezeit der hübschen Zwiebelpflanze reicht von März bis Mai. Ihr Name geht auf die griechische Sage um den Jüngling Narziss zurück – die Blume galt daher lange als Symbol für Selbstsucht. Heute steht sie vor allem für Neubeginn und Auferstehung, da sie um die Osterzeit blüht. Narzissen lassen sich in nahezu jede Gartenecke pflanzen und bevorzugen sonnige Standorte. Nach der Blüte sollten die Blütenschäfte unbedingt entfernt werden.

TRAUBENHYAZINTHE

Die Traubenhyazinthe oder Muscari, verzaubert mit ihren dichten, kleinen Blütentrauben, die vor allem in Blau leuchten, aber auch in Violett-oder Weißtönen vorkommen. Anders als viele andere Zwiebelpflanzen bildet sie kompakte Polster, die sich hervorragend zum Bodendecken oder für Steingärten eignen. Die Pflanze ist pflegeleicht, robust und vermehrt sich leicht über kleine Tochterzwiebeln, wodurch sie Jahr für Jahr neue Blütenpolster bildet. Neben der Gartengestaltung wird die Traubenhyazinthe auch gern für die Frühlingsdekoration genutzt – in Töpfen, Schalen oder Frühlingssträußen entfalten die glockenförmigen Blüten ihren Charme.

BLAUSTERN

Wenn die tiefblauen Blüten des Blausterns mit dem Himmel um die Wette strahlen, ist Frühlingszeit. Die anmutigen Blüten sind reich an Nektar und üben eine große Anziehungskraft auf Bienen aus. Einer der bekanntesten Vertreter ist der Zweiblättrige Blaustern, der häufig in Gärten und Parks gepflanzt wird. Weltweit gibt es rund 100 Arten der Gattung Scilla.. Der Blaustern bevorzugt lockere Erde an einem sonnigen bis halbschattigen Standort, gilt als robust und blüht meist ab März. Nach der Blüte sollte man die Pflanzen ruhen lassen, damit sie im nächsten Frühjahr erneut ihre volle Blütenpracht entfalten.